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تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

يخوض المتحدثون الرسميون في الصين المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة وسط قلق متزايد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى الشهير
تحرير:محمود نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
ترامب
ترامب
على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
وقال قاو فنج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس: "إن الصين تعتقد أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق المرحلة الأولى، فيجب تخفيض التعريفات ذات الصلة". ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وخلال حديثه لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أكد فنج أن هناك حالة من الترقب
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قبرص: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لبلادنا

أثار وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبس، مسألة الانتهاكات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وذلك في مداخلاته خلال انعقاد مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي مؤخرا في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، إذ شدد على أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الجرائم التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، قائلا: "إن نائب وزير الخارجية اليوناني يراسيموس توماس أثار أيضا خلال مجلس الطاقة مسألة توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي أعلن عنها المسؤولون الأتراك".
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الناتو: لابد من حل سياسي لتسوية الأزمة في أفغانستان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، على ضرورة تبني حل سياسي عن طريق التفاوض لتسوية الأزمة في أفغانستان، قائلا: "نحن ملتزمون بمواصلة دعم أفغانستان، لأننا نعتقد اعتقادًا راسخًا بأن أفضل طريقة يدعم بها الناتو جهود السلام، هي أن يتم تدريب قوات الأمن الأفغانية، ومساعدتها، وإسداء المشورة لها حتى تدرك حركة طالبان الإرهابية أنها لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة"، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، في تقرير لها، اليوم الخميس.
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رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
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وفاة طبيب ياباني بارز بعد إصابته جراء إطلاق نار بأفغانستان

أعلنت مستشفى في أفغانستان اليوم الأربعاء، وفاة الطبيب الياباني "تيتسو ناكامورا" الذي يعمل في مجال الإغاثة عقب إصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن ناكامورا كان معروفا بمساعدته في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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الصين-وأمريكا

الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية

وضعت الصين إطارًا جديدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة لأكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء العديد من البلدان. وفي محاولتها لإعلان هذا الإطار التفاوضي الجديد، استغلت الصين وسائل الإعلام الموالية للحزب الشيوعي الحاكم، وعلى رأسها صحيفة جلوبال تايمز، لتكشف عن أول طلباتها الرئيسية في عملية المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
انكماش-استثمارات-الصين-انتصار-لترامب-بالحرب-التجارية

اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
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