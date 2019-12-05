تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

يخوض المتحدثون الرسميون في الصين المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة وسط قلق متزايد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى الشهير

تحرير:محمود نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.

وقال قاو فنج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس: "إن الصين تعتقد أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق المرحلة الأولى، فيجب تخفيض التعريفات ذات الصلة". ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وخلال حديثه لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أكد فنج أن هناك حالة من الترقب

وقال قاو فنج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس: "إن الصين تعتقد أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق المرحلة الأولى، فيجب تخفيض التعريفات ذات الصلة".

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وخلال حديثه لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أكد فنج أن هناك حالة من الترقب لدى بكين بشأن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة، بوصفها طرفا في الأزمة، من تنازلات، والتي بدورها ستؤدي إلى مزيد من التفاهم بين الجانبين.

تعليقات فنج عبرت عن ما كان يدور داخل بكين في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أشار كلا البلدين إلى أن تراجع التعريفات سيكون جزءًا مما يسمى باتفاقية المرحلة الأولى.

وأشار قاو إلى أن كلا الوفدين التجاريين لا يزال على اتصال بالآخر، لكنه كشف عن بعض التفاصيل الإضافية حول المفاوضات.

ولم يقدم ردا مباشرا عندما سئل عن وجهة نظر الصين بشأن التعريفات الإضافية للولايات المتحدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري، كما لم يقدم قاو تفاصيل عن قائمة الكيانات غير الموثوق بها.

وأعلنت وزارة التجارة عن مخاوف مماثلة في أواخر مايو، بعد فترة وجيزة من وضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على قائمة سوداء تمنعها فعليا من الوصول إلى الموردين والمصدرين الأمريكيين على حد سواء.

وبدا الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق تدريجي بحلول نهاية هذا العام، ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه قد يكون من الأفضل الانتظار حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020، للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، في ردها يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي: "إننا لا نحدد موعدًا نهائيا للتوصل إلى اتفاق".

وأضافت: "لقد كان موقفنا واضحًا دائمًا، أي أن المشاورات يجب أن تستند إلى المساواة والاحترام المتبادل، والنتيجة يجب أن تكون مفيدة للطرفين ومقبولة لدى كليهما. نأمل أن يستجيب بعض الأشخاص في الولايات المتحدة بشدة لنداء شعبها".

وخلال الأسبوعين الأخيرين، اشتدت الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن مضت الحكومة الأمريكية قدما في التشريعات التي تدعم المتظاهرين ضد الحكومة المركزية في هونج كونج، وأقلية الإيجور في شينجيانج.

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ومن جانبها، أصدرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية ووزارة الخارجية تصريحات قوية ضد ما تعدّه بكين تدخلا أمريكيا في شؤونها، متخذةً قرارا بتعليق المراجعة لطلبات السفن والطائرات العسكرية الأمريكية لزيارة هونج كونج.

وإجمالًا، تحدد الخطوات الأمريكية المتوقعة مدى إمكانية نجاح المفاوضات بين الجانبين على المستوى التجاري، خاصة أن الصين تربط موافقتها بما يمكن أن تحصل عليه من تنازلات على المستوى التجاري من الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب.