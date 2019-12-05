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إيما ستون تعلن خطبتها من المنتج دايف مكاري

تحرير:إسراء زكريا ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشفت الممثلة الأمريكية "إيما ستون" عن نبأ خطبتها من صديقها المنتج والمخرج "دايف مكاري"، أمس الأربعاء، بعد علاقة دامت أكثر من عامين، وقام "مكاري" بنشر صورة تجمعه بـ"إيما"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهي تستعرض خاتم خطبتهما دون ذكر أي تفاصيل عنها. وتم رصد الثنائي معا للمرة الأولى في يونيو 2017، جنبا إلى جنب، خلال العرض الأول لفيلم Brigs by Bear الذي يمثل فيه نجوم SNL الكوميديان كايل موني، وبيك بينيت، ونيك رثرفورد، كما تم رصدهما مرة أخرى فى أثناء وجودهما معا فى نيويورك في نوفمبر من نفس العام.
يذكر أن الممثلة الشابة بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، بالاشتراك في برنامج اكتشاف المواهب In Search of the New Partridge Family، ولعبت دورها الأول على خشبة المسرح قبل أن تنتقل إلى عالم السينما. واستطاعت أن تحصل على 30 جائزة من أصل 92، تم ترشيحها لها حتى الآن، ومن بين الجوائز التي
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حمادي الوهايبي: طلاب ورشة الإخراج متعطشون لخوض التجربة

أعرب المخرج التونسي حمادي الوهايبي عن سعادته لاختياره من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة لتقديم ورشة عن الإخراج المسرحي، قائلا: "التقيت أكثر من 30 طالبا أتوا من معاهد فنية مختلفة، لكنهم بشكل عام مولعون بالإخراج، ووجدت لديهم حماسا وتعطشا للتعرف أكثر على مفاهيمه وخوض التجربة الإخراجية". وأضاف أن الورشة مستمرة حتى 7 ديسمبر الجارى، وفيها سيتعرف المشاركون على مفهوم الإخراج أولا والمسارات التاريخية التى عرفتها هذه الوظيفة في العملية المسرحية، إذ قسمهم على مجموعات صغيرة للعمل على تجربتين، أولاهما تتعلق بالعملية الإخراجية التى تنطلق من فكرة مشروع حكاية، وتنطلق الأخرى بنص مكتوب مسبقا يقدمونه بتصورات مختلفة.
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مصر والمغرب يتنافسان في ثانى أيام «الإسكندرية المسرحي»

تستمر فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساءً بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس. وتدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.
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3 عروض مسرحية في أول أيام الإسكندرية للمسرح العربي

ينطلق اليوم الأربعاء، أول عروض الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، حيث تستقبل مكتبة الإسكندرية 3 عروض عربية من لبنان والكويت والأردن. تبدأ العروض في السادسة مساءً بمسرحية "بر" من المملكة الأردنية الهاشمية على المسرح الصغير، وهى إعداد وإخراج دلال فياض، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشباب يهاجرون عبر بحر متلاطم الأمواج نحو مصيرهم المجهول من الموت وإلى الموت. أما في السابعة والنصف مساء فتعرض مسرحية "الخروج إلى الحياة" من الكويت على المسرح الكبير، إخراج فهد المشايخي، وتدور في السماء لتعبر عن لا نهائية الإنسان.
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أصالة تختتم فعاليات «الموسيقي العربية» اليوم

تختم اليوم الثلاثاء المطربة أصالة فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحيي حفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان، وتقديم عدد من أبرز أغانيها، إلى جانب مجموعة من الأغاني التراثية. وفى نفس الموعد تقدم الفنانة حنان ماضي حفلا بمعهد الموسيقي العربية، أما على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم.
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