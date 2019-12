إيما ستون تعلن خطبتها من المنتج دايف مكاري

صورة أرشيفية

كشفت الممثلة الأمريكية "إيما ستون" عن نبأ خطبتها من صديقها المنتج والمخرج "دايف مكاري"، أمس الأربعاء، بعد علاقة دامت أكثر من عامين، وقام "مكاري" بنشر صورة تجمعه بـ"إيما"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهي تستعرض خاتم خطبتهما دون ذكر أي تفاصيل عنها. وتم رصد الثنائي معا للمرة الأولى في يونيو 2017، جنبا إلى جنب، خلال العرض الأول لفيلم Brigs by Bear الذي يمثل فيه نجوم SNL الكوميديان كايل موني، وبيك بينيت، ونيك رثرفورد، كما تم رصدهما مرة أخرى فى أثناء وجودهما معا فى نيويورك في نوفمبر من نفس العام.

يذكر أن الممثلة الشابة بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، بالاشتراك في برنامج اكتشاف المواهب In Search of the New Partridge Family، ولعبت دورها الأول على خشبة المسرح قبل أن تنتقل إلى عالم السينما. واستطاعت أن تحصل على 30 جائزة من أصل 92، تم ترشيحها لها حتى الآن، ومن بين الجوائز التي