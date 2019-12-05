الداخلية: إحباط عملية إرهابية في سيناء ومقتل مسلحين

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، أن قواتها أحبطت عملية إرهابية في سيناء، عبر ملاحقة عناصر قبل تنفيذهم للعملية، مشيرة إلى أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وإعدادهم وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم، وتم رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس،أن فور شعور الإرهابيين بإحكام الحصار عليهم، أطلقوا النيران بكثافة تجاه القوات، منوهة بأنه تم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على عدد أسلحة وقنبلتين يدويتين.من ناحية أخرىـ، عقد قطاع السجون، اليوم، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية،