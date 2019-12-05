وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".

وأضاف سعفان: "حصلنا على احتلت الأولى في معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل نمو 6,5%، ووصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.8% من قوة العمل البالغة 28 مليون فرد، بعد أن كانت 13.2% في عام 2013، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4,2% في شهر أكتوبر الماضي". وشدد على أن مصر بصفتها رئيس الاتحاد