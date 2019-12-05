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البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تحرير:أمل نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.19مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13622.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 521.87 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382.15 نقطة.
وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 650.23 مليون جنيه، بعد التداول على 98.87 ألف سهم عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى بيع 37.41 مليون جنيه و38.03 مليون جنيه على التوالى، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 69.78 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر
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صادرات-تركيا للعراق

صادرات مصر ترتفع إلى 21 مليار دولار خلال 10 أشهر

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، إذ سجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. كما شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 3%، إذ سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.
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سميح ساويرس يستحوذ على امتياز «توماس كوك» في ألمانيا

استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس عبر مجموعته Raiffeisen Touristik Group على امتياز شركة توماس كوك في ألمانيا، ما يترتب عليه انتقال مئات وكالات السفر إلى ساويرس ليصبح واحدا من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا، وفقا لصحيفة "هاندلسبلات". ويمتلك ساويرس 74.9 في المئة من مجموعة رايفايزن للسياحة Raiffeisen Touristik Group، التي تحقق نحو 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم المجموعة العلامة التجارية أوتو ريسلاند، وتوماس كوك هولندا و700 وكالة سفر خاصة.
اتصالات-مصر (1)

اتصالات مصر توقع اتفاقية مع العاصمة الإدارية لخدمة المدن الذكية

احتفلت شركة اتصالات مصر بتوقيع عقد اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فقد استطاعت الشركة بعد منافسة قوية، أن تفوز بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الادارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم، إذ تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعاون اتصالات مصر مع كبري الشركات العالمية، والتي تعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم مع الحفاظ على موارد الدولة.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 661 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.49 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14050.16 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 539.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1417.56 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
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