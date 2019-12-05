14 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

محكمة- أرشيفية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم "مجدي.إ" رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، أمام محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار"، التى انتهت التحقيقات فيها إلى توافر نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداءً عندما حاد المتهم عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك.

وأعلن محمد حسن أمين، محامى أسرة "شهيد التذكرة" عن احتمالية حضور سامح عاشور، نقيب المحامين أولى جلسات القضية بشخصه، وتفويض النقابة حسن أمين نقيب محاميو جنوب القاهرة لتولى التمثيل القانوني عن أسرة المجني عليه. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم خيًر المجنًى عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما