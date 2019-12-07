البقع البيضاء على الأظافر ليست مؤذية.. كيف تعالجها؟

إذا حدثت إصابة في الجزء الداخلي للأظافر، فهذا الامر يسبب ظهور البقع البيضاء على سطحها، وقد يحدث كل ذلك من خلال غلق الباب على الظفر أو اصطدامه بشي قاسي

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

البقع البيضاء على الأظافر

في كثير من الأحيان عندما تقرر الاهتمام بأظافرك، يلفت نظرك وجود بقع بيضاء تظل لفترة طويلة ثم تختفي أو قد تستمر ولا تعرف طريقة لإخفائها، كما قد يخطر في بالك أنك مصاب بمشكلة صحية ظنا منك أنها لديك أنت فقط. تعتبر البقع أو الخطوط البيضاء على الأظافر موجودة لدى الكثير من الأشخاص، وغالبا ما تظهر على أظافر اليدين أو القدمين وفي هذه الحالة تسمى بالأظافر البيضاء، ولكن ما عليك معرفته أن هذه الحالة ليست مؤذية على الإطلاق، وخلال التقرير سيمكنك التعرف على الأسباب والأعراض والطرق التي تساعدك في العلاج وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.

أسباب البقع البيضاء على الأظافر تظهر البقع البيضاء على سطح الأظافر، وقد تحدث نتيجة ردود فعل تحسسية، أو إصابة الظفر وحتى بسبب الالتهابات الفطرية وأحيانا نقص المعادن. 1- رد الفعل التحسسي قد يكون لديك رد فعل تحسسي من طلاء الأظافر ومزيله الخاصة به، مما يسبب ظهور البقع البيضاء، كما أن الإفراط