البقع البيضاء على الأظافر ليست مؤذية.. كيف تعالجها؟

إذا حدثت إصابة في الجزء الداخلي للأظافر، فهذا الامر يسبب ظهور البقع البيضاء على سطحها، وقد يحدث كل ذلك من خلال غلق الباب على الظفر أو اصطدامه بشي قاسي
في كثير من الأحيان عندما تقرر الاهتمام بأظافرك، يلفت نظرك وجود بقع بيضاء تظل لفترة طويلة ثم تختفي أو قد تستمر ولا تعرف طريقة لإخفائها، كما قد يخطر في بالك أنك مصاب بمشكلة صحية ظنا منك أنها لديك أنت فقط.
تعتبر البقع أو الخطوط البيضاء على الأظافر موجودة لدى الكثير من الأشخاص، وغالبا ما تظهر على أظافر اليدين أو القدمين وفي هذه الحالة تسمى بالأظافر البيضاء، ولكن ما عليك معرفته أن هذه الحالة ليست مؤذية على الإطلاق، وخلال التقرير سيمكنك التعرف على الأسباب والأعراض والطرق التي تساعدك في العلاج وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.
أسباب البقع البيضاء على الأظافر
تظهر البقع البيضاء على سطح الأظافر، وقد تحدث نتيجة ردود فعل تحسسية، أو إصابة الظفر وحتى بسبب الالتهابات الفطرية وأحيانا نقص المعادن.
1- رد الفعل التحسسي
قد يكون لديك رد فعل تحسسي من طلاء الأظافر ومزيله الخاصة به، مما يسبب ظهور البقع البيضاء، كما أن الإفراط
أسباب البقع البيضاء على الأظافر
تظهر البقع البيضاء على سطح الأظافر، وقد تحدث نتيجة ردود فعل تحسسية، أو إصابة الظفر وحتى بسبب الالتهابات الفطرية وأحيانا نقص المعادن.
1- رد الفعل التحسسي
قد يكون لديك رد فعل تحسسي من طلاء الأظافر ومزيله الخاصة به، مما يسبب ظهور البقع البيضاء، كما أن الإفراط في استخدام طلاء الأظافر يمكن أن يدمرها بشدة.
2- إصابة الأظافر
إذا حدثت إصابة في الجزء الداخلي للأظافر، فهذا الامر يسبب ظهور البقع البيضاء على سطحها، وقد يحدث كل ذلك من خلال غلق الباب على الظفر أو اصطدامه بشي قاسي.
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3- العدوى الفطرية
إذا كان ظفرك مصابا بعدوى الفطريات، فغالبا ما تظهر البقع البيضاء على السطح، وتكون النتيجة وجود قشور أو جلد ضعيف.
4- نقص المعادن
إذا كان جسمك يعاني من نقص المعادن أو الفيتامينات فربما تلاحظ ظهور البقع البيضاء على الأظافر، ومن المعادن الشائع نقصانها هي الزنك والكالسيوم.
بالإضافة إلى الأسباب التي تؤدي إلى البقع البيضاء على الأظافر، فقد يكون لأمراض القلب والفشل الكلوي، والأكزيما، بالإضافة إلى السكري والتسمم بالزرنيخ دورا في وجودها.
أنواع البقع البيضاء على الأظافر
1- منقظة في الجوانب
إنها نوع من الأظافر البيضاء التي غالبا ما تحدث نتيجة إصابة الظفر، من خلال العض أو التهشيم.
2- البقع الطولية
إنها من الأنواع الأقل شيوعا التي تظهر على طول الظفر.
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3- بقع في شكل شروخ
يتميز بخط واحد أو أكثر من الخطوط الأفقية التي تظهر عبر الظفر.
تشخيص البقع البيضاء
إذا لاحظت أن تلك البقع البيضاء تظهر وتختفي، فلا تقلق، ولكن عليك التأكد أن أظافرك ليس بها إصابة، مع ذلك إذا كانت البقع لا تختفي وتزداد سوءا، فحان الوقت لاستشارة الطبيب الذي غالبا ما سيسألك عن تاريخك الطبي، ويحصل على عينة من الدم.
علاج البقع البيضاء على الأظافر
علاج البقع البيضاء يعتمد على الأسباب التي أدت إلى ظهورها حيث يمكن القيام بالآتي:
1- علاج الحساسية
إذا لاحظت أن البقع البيضاء تظهر نتيجة طلاء الأظافر أو أي منتجات خاصة به، فعليك التوقف عن استخدامه في الحال.
2- علاج إصابات الأظافر
إصابات الأظافر لا تتطلب أي نوع من العلاج، ولكن بمجرد أن تنمو الأظافر فإن البقع البيضاء ستنتقل إلى الجزء السفلي من الظفر بدلا من السطح وفي النهاية تختفي.
3- علاج العدوى الفطرية
علاجات العدوى الفطرية مهمة في هذه الحالة، ولكن ستحتاج وقتا من أجل التخلص من تلك العدوى بالإضافة إلى البقع البيضاء وقد تصل إلى 3 أشهر.
4- علاج نقص المعادن
غالبا ما سيصف لك الطبيب مكملات غذائية أو الفيتامينات المناسبة التي يمكنها تعويض النقص، وهذا العلاج سيتطلب مدة حتى يمتصه الجسم.
من أجل منع ظهور البقع البيضاء سيكون عليك تجنب الاتصال بأي مواد تسبب التهيجات، بالإضافة إلى تقليص استخدام طلاء الأظافر، واستخدام مرطب يساعد على ترطيب تلك المنطقة جيدا.