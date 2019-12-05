مران الزمالك.. جلسة كارتيرون وتدريبات خاصة لمحمد حسن

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد اجتماع مع جهازه المعاون، سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز في أرض ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق، وجاء الاجتماع لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة وتوزيع الأدوار بينهم وشرح بعض الأمور الفنية التي يرغب في تطبيقها مع الفريق خلال المباريات القادمة. وقاد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي تدريبات للحراس الثلاثة، حيث ظهر عبدالسلام في مران اليوم بعد توليه المنصب بالجهاز الفني.

حيث أدى الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق، تدريبات خاصة تحت قيادة مدرب الحراس الجديد. خضع محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحازم إمام ومحمد عبدالغني وفرجاني ساسي لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي اليوم وذلك بعد جزء من التدريبات الجماعية،