المصري البورسعيدي يمطر شباك قنا برباعية في الكأس

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

المصري البورسعدي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعد أن تمكن من الفوز على نظيره قنا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على استاد ملعب السويس ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر، وسيواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق المقاولون العرب في دور الـ16، بعد أن تمكن ذئاب الجبل من الفوز على فريق جزيرة مطروح بنتيجة 2- 0. وافتتح أحمد ياسر التسجيل في الدقيقة 29، ثم أحرز محمود وادي الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق.

وسجل بهاء مجدي مدافع المصري الهدف الثالث للفريق البورسعيدي في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة رائعة، ليتمكن من التسجيل لأول مرة بقميص النسور الخضر، وقبل انتهاء المباراة بسبع دقائق أحرز كريم العراقي الهدف الرابع والأخير، من تسديدة في الدقيقة 83 تصطدم في مدافع قنا وتتحول داخل الشباك وتكتب الهدف الرابع. وحقق