رياضة

المصري البورسعيدي يمطر شباك قنا برباعية في الكأس

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م
المصري البورسعدي
المصري البورسعدي
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعد أن تمكن من الفوز على نظيره قنا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على استاد ملعب السويس ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر، وسيواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق المقاولون العرب في دور الـ16، بعد أن تمكن ذئاب الجبل من الفوز على فريق جزيرة مطروح بنتيجة 2- 0. وافتتح أحمد ياسر التسجيل في الدقيقة 29، ثم أحرز محمود وادي الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق.
وسجل بهاء مجدي مدافع المصري الهدف الثالث للفريق البورسعيدي في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة رائعة، ليتمكن من التسجيل لأول مرة بقميص النسور الخضر، وقبل انتهاء المباراة بسبع دقائق أحرز كريم العراقي الهدف الرابع والأخير، من تسديدة في الدقيقة 83 تصطدم في مدافع قنا وتتحول داخل الشباك وتكتب الهدف الرابع. وحقق
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بيراميدز (1)

بيراميدز يضرب النجوم بسداسية في كأس مصر

اكتسح فريق بيراميدز نظيره النجوم بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر، وتقدم فريق النجوم من ركلة حرة في الدقيقة 14 عن طريق نادر الطويلة، من هنا كان رد فعل أبناء سباستيان ديسابر قويا جدًّا. البداية جاءت عن طريق دودو الجباس الذي سجل التعادل لبيراميدز بضربة رأس في الدقيقة 20 بعد عرضية إبراهيم حسن، قبل أن يعود جناح الزمالك السابق ويسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 43.
سعد سمير

فايلر يضم 20 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للهلال

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
منتخب السعودية

السعودية تفوز على قطر وتتأهل لنهائي «خليجي 24»

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله الحمدان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب الجنوب المونديالي، ليضرب "الصقور الخضراء" موعدًا مع المنتخب البحريني في المباراة النهائية، بعد فوزه على العراق بنتيجة (5- 3) بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وستقام موقعة النهائي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.
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المصري‎ (2)

المصري البورسعيدي يسعى لإسقاط قنا في الكأس

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام قنا، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم خالد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد حسام وشريف عبد الله، بينما سيكون محمد الصباحي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
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