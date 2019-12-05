البحرين تتأهل لنهائي خليجي 24 على حساب العراق

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

منتخب البحرين

أطاح المنتخب البحريني بنظيره العراقي من بطولة خليجي 24 بعدما فاز عليه بنتيجة 5- 3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أحرز مهند علي كاظم وإبراهيم باييش هدفي العراق في الدقيقتين 6 و18، بينما سجل هدفي البحرين عبدالله خالد الهزاع ومحمد جاسم المرهون في الدقيقتين 14 و47، وينتظر منتخب البحرين الفائز من لقاء قطر والسعودية لمواجهته في نههائي البطولة.

المباراة جاءت قوية منذ البداية وافتتح المنتخب العراقي التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم، لكن رد المنتخب البحريني سريعا وتعادل في الدقيقة 14 ولم يمر سوى 4 دقائق فقط على هدف التعادل حتى تمكن إبراهيم باييش من تسجيل الهدف الثاني للعراق. بعد تقدم العراق كثف لاعبو البحرين من محاولاتهم على مرمى