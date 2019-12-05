رياضة

البحرين تتأهل لنهائي خليجي 24 على حساب العراق

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
منتخب البحرين
منتخب البحرين
أطاح المنتخب البحريني بنظيره العراقي من بطولة خليجي 24 بعدما فاز عليه بنتيجة 5- 3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أحرز مهند علي كاظم وإبراهيم باييش هدفي العراق في الدقيقتين 6 و18، بينما سجل هدفي البحرين عبدالله خالد الهزاع ومحمد جاسم المرهون في الدقيقتين 14 و47، وينتظر منتخب البحرين الفائز من لقاء قطر والسعودية لمواجهته في نههائي البطولة.
المباراة جاءت قوية منذ البداية وافتتح المنتخب العراقي التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم، لكن رد المنتخب البحريني سريعا وتعادل في الدقيقة 14 ولم يمر سوى 4 دقائق فقط على هدف التعادل حتى تمكن إبراهيم باييش من تسجيل الهدف الثاني للعراق. بعد تقدم العراق كثف لاعبو البحرين من محاولاتهم على مرمى
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بيراميدز يضرب النجوم بسداسية في كأس مصر

اكتسح فريق بيراميدز نظيره النجوم بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر، وتقدم فريق النجوم من ركلة حرة في الدقيقة 14 عن طريق نادر الطويلة، من هنا كان رد فعل أبناء سباستيان ديسابر قويا جدًّا. البداية جاءت عن طريق دودو الجباس الذي سجل التعادل لبيراميدز بضربة رأس في الدقيقة 20 بعد عرضية إبراهيم حسن، قبل أن يعود جناح الزمالك السابق ويسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 43.
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أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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السعودية تفوز على قطر وتتأهل لنهائي «خليجي 24»

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله الحمدان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب الجنوب المونديالي، ليضرب "الصقور الخضراء" موعدًا مع المنتخب البحريني في المباراة النهائية، بعد فوزه على العراق بنتيجة (5- 3) بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وستقام موقعة النهائي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.
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قمة خارج التوقعات بين قطر والسعودية في خليجي 24

يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، مواجهة قمة بين قطر صاحبة الضيافة، والسعودية على استاد الجنوب في الوكرة. وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني الذي خسر أمام العنابي 0-2 في كأس آسيا مطلع العام الحالي في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري. أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر عام 2014، وتحديدا في المباراة النهائية لخليجي 22، وحقق المنتخب القطري الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.
قطر

قطر تهزم الإمارات وتتأهل لنصف نهائي خليجي 24

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «خليفة الدولي»، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، سجل أكرم عفيف هدف التقدم للعنابي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، وقلص علي مبخوت الفارق للأبيض، وعزز حسن الهيدوس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، وأحرز مبخوت الهدف الثاني للامارات، واختتم خوخي بوعلام رباعية قطر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة.
العراق-الإمارات

العراق تواصل صحوتها وتعبر الإمارات بخليجي 24

واصل المنتخب العراقي صحوته ببطولة كأس الخليج العربي، وحقق فوزًا مستحقًا على نظيره الإماراتي، بهدفين نظيفيين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية لبطولة خليجي 24، وتربع على القمة برصيد 6 نقاط فيما تراجع المنتخب الإماراتي من القمة إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط. وأحرز هدفي العراق كل من علاء عباس في الدقيقة السادسة، وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 37، وتصدى محمد الشامسي، حارس الإمارات، لركلة جزاء سددها علي عدنان في الدقيقة 83.
منتخب الكويت

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
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