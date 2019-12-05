كارتيرون: الوقت ليس كافيًا للعمل بشكل كامل
تحرير:علي الزيني
٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
كارتيرون
أكد بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أنه يركز على العمل النفسي قبل الفني، جاء ذلك في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في المواجهات الثلاث التي سوف نخوضها على أرضنا من للصعود إلى الدور المقبل ومباراة أول أغسطس أول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود".
وواصل حديثه، قائلا: "بطولة إفريقيا في هذا العام مختلفة تمامًا عن النسخ الماضية، لم تحدث أي مفاجآت في الأدوار الأولى، وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها".
وأضاف: "نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من أجل عبور مباراة
وواصل حديثه، قائلا: "بطولة إفريقيا في هذا العام مختلفة تمامًا عن النسخ الماضية، لم تحدث أي مفاجآت في الأدوار الأولى، وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها".
وأضاف: "نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من أجل عبور مباراة السبت.. الوقت غير كاف بين المباريات من أجل العمل بشكل كامل، لذلك نعمل على الحالة النفسية في المقام الأول".
واختتم كارتيرون حديثه قائلا: "نمتلك لاعبين على مستوى مميز في كل مركز، ولا أفكر في التوقيت الحالي بخصوص قائمة الفريق، أو المركز المتبقي بالقائمة، وكل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة بكل البطولات".
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.