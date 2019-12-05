كارتيرون: الوقت ليس كافيًا للعمل بشكل كامل

تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

كارتيرون

أكد بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أنه يركز على العمل النفسي قبل الفني، جاء ذلك في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في المواجهات الثلاث التي سوف نخوضها على أرضنا من للصعود إلى الدور المقبل ومباراة أول أغسطس أول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود".

وواصل حديثه، قائلا: "بطولة إفريقيا في هذا العام مختلفة تمامًا عن النسخ الماضية، لم تحدث أي مفاجآت في الأدوار الأولى، وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها". وأضاف: "نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من أجل عبور مباراة