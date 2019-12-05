رياضة

كارتيرون: الوقت ليس كافيًا للعمل بشكل كامل

تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
كارتيرون
كارتيرون
أكد بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أنه يركز على العمل النفسي قبل الفني، جاء ذلك في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في المواجهات الثلاث التي سوف نخوضها على أرضنا من للصعود إلى الدور المقبل ومباراة أول أغسطس أول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود".
وواصل حديثه، قائلا: "بطولة إفريقيا في هذا العام مختلفة تمامًا عن النسخ الماضية، لم تحدث أي مفاجآت في الأدوار الأولى، وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها". وأضاف: "نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من أجل عبور مباراة
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بيراميدز يضرب النجوم بسداسية في كأس مصر

اكتسح فريق بيراميدز نظيره النجوم بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر، وتقدم فريق النجوم من ركلة حرة في الدقيقة 14 عن طريق نادر الطويلة، من هنا كان رد فعل أبناء سباستيان ديسابر قويا جدًّا. البداية جاءت عن طريق دودو الجباس الذي سجل التعادل لبيراميدز بضربة رأس في الدقيقة 20 بعد عرضية إبراهيم حسن، قبل أن يعود جناح الزمالك السابق ويسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 43.
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فايلر يضم 20 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للهلال

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله الحمدان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب الجنوب المونديالي، ليضرب "الصقور الخضراء" موعدًا مع المنتخب البحريني في المباراة النهائية، بعد فوزه على العراق بنتيجة (5- 3) بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وستقام موقعة النهائي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.
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مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

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كارتيرون: حرصت على إعادة هذا الثنائي وسنلجأ للتدوير

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان حريصًا على إعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف "أوباما"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الشرقية، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، قائلا: "كنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لكن ما جعل المباراة سهلة أننا أحرزنا هدفين في الشوط الأول.. تحدثت إلى الجهاز المعاون عن السلبيات التي رصدتها في الفريق، وسنعمل عليها في الفترة المقبلة لتحسينها".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
كارتيرون (2)

كارتيرون يصل القاهرة ويقود الزمالك أمام الشرقية

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، ومن المقرر أن يذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق. وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين، تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
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