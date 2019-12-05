جلبوا 8 أطنان حشيش.. جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام 3 مصريين ولبنانيين

تحرير:محمد مجلى ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

حشيش

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الخميس، حكما بإعدام "خ. ع. ال"، و"أ. م. ع"، يحملان الجنسية اللبنانية، غيابيًّا، و3 مصريين آخرين، هم: "ع. م. ع"، و"أ. م. ع"، و"ه. م. ع" بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة داخل 3 حاويات جلود بميناء الدخيلة، وذلك فى القضية رقم 963 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، حيث تمكن رجال وأمن جمارك الدخلية بالإسكندرية من ضبط 8 أطنان حشيش بقيمة نصف مليار جنيه، على متن 3 حاويات قادمة من بيروت محملة بجلود ماشية بقرى خام.

وكانت قد وصلت إخطارات لمصلحة الجمارك تفيد بمحاولة إدخال البلاد كمية كبيرة من الحشيش فى رسالة لـ3 حاويات، وتم التنسيق بين رجال الجمارك. وكشفت مصادر أمنية أن الكميات المضبوطة بلغت 33 ألف طربة حشيش بوزن 8 أطنان، بقيمة إجمالية تقدر بنحو نصف مليار جنيه. على الفور انتقل فريق من النيابة للموقع، وتم التحفظ