جريمة

جلبوا 8 أطنان حشيش.. جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام 3 مصريين ولبنانيين

تحرير:محمد مجلى ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
حشيش
حشيش
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الخميس، حكما بإعدام "خ. ع. ال"، و"أ. م. ع"، يحملان الجنسية اللبنانية، غيابيًّا، و3 مصريين آخرين، هم: "ع. م. ع"، و"أ. م. ع"، و"ه. م. ع" بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة داخل 3 حاويات جلود بميناء الدخيلة، وذلك فى القضية رقم 963 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، حيث تمكن رجال وأمن جمارك الدخلية بالإسكندرية من ضبط 8 أطنان حشيش بقيمة نصف مليار جنيه، على متن 3 حاويات قادمة من بيروت محملة بجلود ماشية بقرى خام.
وكانت قد وصلت إخطارات لمصلحة الجمارك تفيد بمحاولة إدخال البلاد كمية كبيرة من الحشيش فى رسالة لـ3 حاويات، وتم التنسيق بين رجال الجمارك. وكشفت مصادر أمنية أن الكميات المضبوطة بلغت 33 ألف طربة حشيش بوزن 8 أطنان، بقيمة إجمالية تقدر بنحو نصف مليار جنيه. على الفور انتقل فريق من النيابة للموقع، وتم التحفظ
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محكمة-ارشفية

14 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم "مجدي.إ" رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، أمام محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار"، التى انتهت التحقيقات فيها إلى توافر نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداءً عندما حاد المتهم عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك.
قتل

مريض نفسي.. شاب يذبح أمه ويقطع ذراعيها في الدقهلية

«بني آدم مش طبيعي.. عنده مشاكل نفسية جعلته تعبان فى عقله» لم يجد أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غير هاتين العبارتين كإجابة عن سبب الجريمة البشعة التى ارتكبها شاب فى العقد الثاني من العمر، فى حق "أعز الحبايب" والدته، إذ عثروا على جثتها فى مشهد بشع، إذ تم قتل السيدة المسنة التى تجاوزت الـ55 من العمر، وتهشيم رأسها، وقطع ذراعيها وفصلها عن باقى جسدها، فى جريمة أثارت فزع جميع الأهالي وجعلتهم يستغيثون بقوات الأمن لكشف غموض الجريمة الدامية، التى أثارت فزعهم.
جثة-فى-شقة

مصرع عامل سقط من أعلى «سقالة» أمام مدرسة ببني سويف

شاهد طلاب المدرسة التجريبية الابتدائية بقرية "الشقر" التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادث أليم، إذ سقط أمام الطلاب خارج المدرسة، عامل محارة، كان يقوم بعمله فى توضيب واجهة عقار مقابل للمدرسة، إذ انكسرت السقالات الخشبية التى كان يقف عليها فى علو 3 طوابق، ما تسبب فى سقوطه، وبادر الأهالي باستدعاء سيارات الإسعاف فى محاولة لإنقاذه، لكن تبين وفاته فور سقوطه، واعتبرت أسرة المتوفى "أحمد.ع.ا.ح" 30 عامًا ومقيم عزبة جعفر، أن الحادث قضاًء وقدر ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى وفاته.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 72 حكمًا قضائيًا وضبط 5256 مخالفة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون والقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة. وأسفرت الحملة على مدار 24 ساعة، عن ضبط 64 متهمًا بحيازة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة، كما حررت قوات الحملة 5256 مخالفة ضد إشغالات الطرق والباعة الجائلين، وخاصة المعتدين على حرم المنطقة الأثرية فى الهرم، وحررت القوات محاضر بوقائع الضبط وأحالتها للنيابات المختصة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

الإيقاع بـ56 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

سقوط 53 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حبس-كلابشات

أب يتهم الجن بإصابة رضيعته بجرح قطعي في منطقة حساسة

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحجز والد طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر، على ذمة التحريات، وعرض الرضيعة على الطب الشرعي، وإخطار مركز الأمومة والطفولة، لفحص حالة الطفلة بعد إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة، وادعاء الأب أن جنا هو الذي أصابها، وأشارت التحقيقات إلى أن الأب "نجار مسلح" أكد أنه صدم قطة قبل شهر ونصف وماتت، ومنذ هذه الواقعة بدأت تظهر على طفلته الرضيعة بعض الإصابات والكسور، كان آخرها كسرا بالذراع، وأنه اكتشف أمس، إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة.
سلاح-ومخدرات (6)

سقوط 53 تاجر مخدرات و17 قطعة سلاح في الجيزة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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