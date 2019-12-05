فايلر يتحدث عن مواجهة الهلال السوداني

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

فايلر

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه لخوض مباراة الهلال السوداني غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أن المباراة مهمة أمام فريق قوي والتي ستجمعهما على على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا على أن الفريق يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يحترم جميع منافسيه وجميع مباريات البطولة الإفريقية قوية للغاية.

وأوضح السويسري أنه قام بدراسة فريق الهلال السوداني بشكل جيد جدا طوال الفترة الماضية والفريق سيكون جاهزا لمواجهة الغد. وأشار فايلر إلى أن الجهاز الفني قام بتجهيز اللاعبين بشكل جيد لمواجهة الهلال من خلال عمليات الاستشفاء التي تمت للاعبين لمواجهة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية. واختتم الأهلي تدريباته