مدرب الهلال: نلعب من أجل الفوز وأعرف الأهلي جيدًا

تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م

الهلال

أكد صلاح محمد آدم، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن هدفه هو تحقيق الفوز أمام الأهلي، جاء ذلك في تصريحاته، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الخميس، قائلا: "سعيد بوجودي في القاهرة، تواجدنا قبل عدة أيام وتدربنا على ملعب الشرطة، بحكم عملي كضابط شرطة لذا أحب مصر وممتن جدا بتواجدي هنا، وأتمنى التوفيق لنا.. مباراة الغد قوية ومهمة ونحمل تطلعات 37 مليونًا، والأهلي يحمل تطلعات 120 مليونًا نتمنى أن نقدم مباراة تليق بالفريقين ونسعى بقوة للخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنني أعرف الأهلي جيدًا".

وواصل مدرب الهلال، قائلا: "كرة القدم لا تساوي شيئا بدون الجماهير، والجماهير إذا شكلت ضغطا سيكون على الأهلي وليس الهلال، عدم انتظام الدوري والظروف السياسية أثر بالطبع على إعداد اللاعبين". وانتقل للحديث عن رأيه في فكرة استخدام حكم الفيديو المساعد، والتي طالب بها الأهلي في دوري الأبطال: "قارة إفريقيا غير