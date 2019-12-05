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«امتحان قدرات» للقبول بسناتر الدروس الخصوصية.. وحجز العام المقبل بدأ

أولياء أمور: «أودلانا تايهين مع نظام التعليم الجديد».. عالجوا الأسباب قبل غلق المراكز.. ومعلمة: المرتب ضعيف وبعض الزملاء «عاملين الدروس مقاولة»
تحرير:أمينة محمود وهالة صقر ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
زحام على حجز الدروس الخصوصية - أرشيفية
زحام على حجز الدروس الخصوصية - أرشيفية
حالة من التخبط يعيشها أولياء أمور الطلاب، ما بين رفضهم لمراكز الدروس الخصوصية التى تنتشر فى مختلف الأحياء والمحافظات، والأسباب التى تدفعهم لمثل هذه المراكز التى يقدم خلالها العديد من المعلمين شرحا كافيا ووافيا أفضل بكثير مما يقدمونه بالمدارس، رافضين غلق السناتر قبل القضاء على أسباب انتشارها.
تقول أميرة أمير، ولية أمر طالب بالصف الثانى الثانوى، إن مدرسى الدروس الخصوصية فتحوا من الآن باب الحجز للعام المقبل، ونظرا للإقبال الشديد استحدث المدرسون نظاما جيدا لقبول الطلاب، من خلال إجراء "امتحان قدرات"، لمعرفة مستواه ولا بد من الحصول على درجة معينة للموافقة على الحجز، معلقة: "يعنى الطالب الضعيف
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سناتر الدروس الخصوصية.. إمبراطورية ضد القانون (ملف)

قبل أيام وبالتزامن مع حملات تطارد سناتر الدروس الخصوصية بالجيزة، كثرت الشكاوى من أولياء أمور بحى إمبابة الذى يتجاوز عدد سكانه المليونى مواطن، ضد مديرى بعض المدارس، الذين اتهموهم بتأجير الفصول بعد انتهاء اليوم الدراسى لمعلمى الدروس الخصوصية، مقابل إجبار كل طالب على دفع 3 جنيهات فى الحصة الواحدة، واستمرت الشكاوى حتى أعلنت الإدارة التعليمية بشمال الجيزة فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، التى أعادتنا مجددا إلى النبش فى ملف الدروس الخصوصية الذى لم يغلق ولم تسفر تحركات وزارة التربية والتعليم فيه أى نتيجة منذ سنوات، حتى وعود القضاء عليه لم تتغير، لكن ثمة أشياء وتطورات جديدة طرأت على هذا الملف المزمن.
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«الدروس الخصوصية» صداع في رأس الحكومة.. والبرلمان يطرح حلولا

وباء الدروس الخصوصية، الملف الشائك داخل وزارة التربية والتعليم، والمشكلة التى عجزت وزارات متتالية على اختلاف خططها فى التعامل معها أو تقليلها، بالعكس زادت وتضخمت للحد الذى لم يعد حله أمرا سهلا، وطالما طرح البرلمان أزمة الدروس الخصوصية باعتبارها إحدى أهم مشكلات المواطنين بكل المحافظات المصرية دون استثناء، وشهدت لجنة التعليم داخل المجلس صولات وجولات لمحاولة طرح حلول للمشكلة كان بينها اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف ما سموه بـ"المهزلة"، ووضع مجموعة آليات لتطوير العملية التعليمية بحيث لا يحتاج الطالب إلى الدرس الخاص.
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8 أسباب وراء الزيادة غير الطبيعية لمراكز الدروس الخصوصية

رغم التصريحات المتكررة من مسؤولى التعليم، عن إجراءات مواجهة الدروس الخصوصية، والإعلان المستمر عن إغلاق عدد من السناتر، فإن الواقع يثب أن لا شىء تغير بل زاد انتشار تلك السناتر بشكل موحش ويدعو للقلق على المستقبل، ويقول الدكتور عبد الله سرور أستاذ التربية بجامعة الإسكندرية، ورئيس النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية واتساعها حاليا سببه الأول عدم الثقة فى الكلام الرسمى عن تطوير التعليم وتخبط التصريحات الرسمية وأيضا "خرافة" بعض التصريحات، مثل: "أن العالم ينتظر نتائج التطوير عندنا"، وفى نفس الوقت المواطنون يؤمنون بأن التعليم سلاح مهم للمستقبل".
طارق-شوقى

4 أساليب للحرب.. «التعليم» تخطط للقضاء على الدروس الخصوصية بالنظام الجديد

?منذ اللحظة الأولى لاختياره فى منصب وزير التربية والتعليم، يدرك الدكتور طارق شوقى أنه أمام تحدٍّ صعب فشل سابقوه كافة فى مواجهته، فانعكس ذلك من خلال تصريحاته فى المناسبات المختلفة، ودائما ما يؤكد أن تطوير المنظومة التعليمية، هو الحل الأمثل للحد من انتشار الظاهرة، إذ يقول إن نظام التعليم الجديد يهدف للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال أسئلة امتحانية تعتمد على الفهم والمهارات الإبداعية، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على الحفظ والتلقين، وأن 70% من العاملين بها ليسوا معلمين.
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مراكز اللغات وتحفيظ القرآن.. أبواب خلفية لمافيا الدروس الخصوصية

رغم محاربة وزارة التربية والتعليم ظاهرة الدروس الخصوصية وتشكيل لجنة للضبطية القضائية لإغلاق مراكزها وتحويل المعلمين الذين يعملون بها للشؤون القانونية، فإن هذا لم يمنع عددا من المعلمين من ترك وظيفتهم بالمدارس من أجل العمل فى مراكز الدروس الخصوصية، ولم يمنع هذا أيضا الطلاب من الاصطفاف أمام تلك المراكز بحثا عن تحصيل أكبر مجموع فى الثانوية العامة، حتى أصبحت "السناتر" بمثابة منظومة تعليم موازية للمدارس النظامية، وتحولت إلى استثمار يدر المليارات على العاملين فيه، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن الأسر المصرية تتكلف نحو 30 مليار جنيه سنويا، فى الإنفاق على الدروس الخصوصية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى.
محمد-عمر-نائب-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الحكومة توضح حقيقة تقاضي 1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقاضي رسوم مالية تصل لـ "1500 جنيه" من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.
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السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".
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