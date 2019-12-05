رياضة

ربيعة: نسعى للفوز على الهلال ومصالحة الجماهير

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
رامي ربيعة
رامي ربيعة
أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي. وأوضح أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية.
وأعرب ربيعة عن سعادته بخوض مباراة الغد أمام جماهير الأهلي مؤكدًا انها تبقى خير دافع معنوي للاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأنه يتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة الهلال التي استعد لها الفريق بشكل جيد. وأضاف مدافع الأهلي أن جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود غدا بتحقيق
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أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
الهلال السوداني

مدرب الهلال: نلعب من أجل الفوز وأعرف الأهلي جيدًا

أكد صلاح محمد آدم، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن هدفه هو تحقيق الفوز أمام الأهلي، جاء ذلك في تصريحاته، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الخميس، قائلا: "سعيد بوجودي في القاهرة، تواجدنا قبل عدة أيام وتدربنا على ملعب الشرطة، بحكم عملي كضابط شرطة لذا أحب مصر وممتن جدا بتواجدي هنا، وأتمنى التوفيق لنا.. مباراة الغد قوية ومهمة ونحمل تطلعات 37 مليونًا، والأهلي يحمل تطلعات 120 مليونًا نتمنى أن نقدم مباراة تليق بالفريقين ونسعى بقوة للخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنني أعرف الأهلي جيدًا".
فايلر

فايلر يتحدث عن مواجهة الهلال السوداني

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه لخوض مباراة الهلال السوداني غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أن المباراة مهمة أمام فريق قوي والتي ستجمعهما على على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا على أن الفريق يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يحترم جميع منافسيه وجميع مباريات البطولة الإفريقية قوية للغاية.
الأهلي- والنجم- الساحلي (2)

فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
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