السعودية تفوز على قطر وتتأهل لنهائي «خليجي 24»

تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

السعودية

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله الحمدان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب الجنوب المونديالي، ليضرب "الصقور الخضراء" موعدًا مع المنتخب البحريني في المباراة النهائية، بعد فوزه على العراق بنتيجة (5- 3) بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وستقام موقعة النهائي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.

بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل هجوم نسبي من المنتخب القطري، فيما اعتمد المنتخب السعودي على الهجمات المرتدة، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29، عن طريق عبدالله الحمدان، بعدما أرسل الغنام عرضية، استقبلها الحمدان برأسية، وقت خروج خاطئ من الشيب حارس العنابي. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أنقذ