رياضة

السعودية تفوز على قطر وتتأهل لنهائي «خليجي 24»

تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م
السعودية
السعودية
تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله الحمدان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب الجنوب المونديالي، ليضرب "الصقور الخضراء" موعدًا مع المنتخب البحريني في المباراة النهائية، بعد فوزه على العراق بنتيجة (5- 3) بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وستقام موقعة النهائي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.
بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل هجوم نسبي من المنتخب القطري، فيما اعتمد المنتخب السعودي على الهجمات المرتدة، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29، عن طريق عبدالله الحمدان، بعدما أرسل الغنام عرضية، استقبلها الحمدان برأسية، وقت خروج خاطئ من الشيب حارس العنابي. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أنقذ
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البحرين

البحرين تتأهل لنهائي خليجي 24 على حساب العراق

أطاح المنتخب البحريني بنظيره العراقي من بطولة خليجي 24 بعدما فاز عليه بنتيجة 5- 3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أحرز مهند علي كاظم وإبراهيم باييش هدفي العراق في الدقيقتين 6 و18، بينما سجل هدفي البحرين عبدالله خالد الهزاع ومحمد جاسم المرهون في الدقيقتين 14 و47، وينتظر منتخب البحرين الفائز من لقاء قطر والسعودية لمواجهته في نههائي البطولة.
منتخب السعودية

قمة خارج التوقعات بين قطر والسعودية في خليجي 24

يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، مواجهة قمة بين قطر صاحبة الضيافة، والسعودية على استاد الجنوب في الوكرة. وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني الذي خسر أمام العنابي 0-2 في كأس آسيا مطلع العام الحالي في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري. أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر عام 2014، وتحديدا في المباراة النهائية لخليجي 22، وحقق المنتخب القطري الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.
قطر

قطر تهزم الإمارات وتتأهل لنصف نهائي خليجي 24

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «خليفة الدولي»، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، سجل أكرم عفيف هدف التقدم للعنابي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، وقلص علي مبخوت الفارق للأبيض، وعزز حسن الهيدوس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، وأحرز مبخوت الهدف الثاني للامارات، واختتم خوخي بوعلام رباعية قطر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة.
منتخب السعودية

قمة مبكرة بين السعودية والكويت في خليجي 24

يتطلع كل من المنتخبين السعودي والكويتي إلى استكشاف فرصه في المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في قمة مبكرة بالنسخة الحالية من بطولات الخليج، والتي تستضيفها قطر، حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويصطدم الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة في أولى مبارياتهما بالبطولة وذلك في المجموعة الثانية بالدور الأول، ويتطلع كل من المنتخبين إلى بداية قوية من خلال هذه المباراة التي قد تحدد بشكل كبير فرص كليهما في المنافسة على التأهل من هذا الدور إلى المربع الذهبي.
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