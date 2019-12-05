فايلر يضم 20 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

سعد سمير

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات رفقة أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي. وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة الإفريقية، واستغلال إمكانية قيد لاعبين خلال الفترة الماضية وتواجد في القائمة التي ستخوض مباراة الغد. وضمت القائمة