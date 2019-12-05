بيراميدز يضرب النجوم بسداسية في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

بيراميدز

اكتسح فريق بيراميدز نظيره النجوم بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر، وتقدم فريق النجوم من ركلة حرة في الدقيقة 14 عن طريق نادر الطويلة، من هنا كان رد فعل أبناء سباستيان ديسابر قويا جدًّا. البداية جاءت عن طريق دودو الجباس الذي سجل التعادل لبيراميدز بضربة رأس في الدقيقة 20 بعد عرضية إبراهيم حسن، قبل أن يعود جناح الزمالك السابق ويسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 43.

وواصل بيراميدز عروضه القوية في الشوط الثاني، وسجل دودو الجباس في الدقيقة 57 من رأسية أخرى، معلنًا عن الهدف الثالث، وفي الدقيقة 69 حول محمود السيد لاعب النجوم ركلة ركنية عن طريق إسلام عيسى بالخطأ في شباك فريقه. وتمكن عبد الله بكرى من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 75، واختتم الغاني جون أنطوي سلسلة الأهداف