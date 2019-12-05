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«أصحاب السعادة» تنافس على جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
مسرحية أصحاب السعادة
مسرحية أصحاب السعادة
شارك اليوم قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، وتمثيل تغريد النجار، عبد الرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف إسماعيل، عبد الغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبد المنعم، إخراج محمد هشام.
تدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة، لكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية، حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث، لكن المؤسسة تستمر في العمل. يذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن
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هنا الزاهد تعلن استئصال المرارة: كنت محرومة من الأكل اللي بحبه

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تكريم خالد النبوي.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

عقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل، بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
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3 أسباب جعلت شقيق هيثم أحمد زكي وريثه الوحيد

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مصر والمغرب يتنافسان في ثانى أيام «الإسكندرية المسرحي»

تستمر فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساءً بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس. وتدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.
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النبوي يتذكر الراحلين.. تفاصيل افتتاح «الإسكندرية المسرحي العربي»

افتتحت الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشاركة على المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان، وحرص على الحضور وزيرة الثقافة إيناس عيد الدايم، إلى جانب تواجد عدد من الفنانين منهم أشرف زكي وخالد النبوي ومحمد صبحي ولقاء الخميسي ومنذر رياحنة وداوود حسين. بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها قدمت الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية مجموعة من العروض المسرحية المختلفة تحمل اسم "الحلم"، ونالت إعجاب الجمهور، وتفاعلوا معها بالتصفيق.
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نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.
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حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
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