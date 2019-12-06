اليوم.. 3 مواجهات نارية تشعل لهيب دوري الأبطال

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

الأهلي

بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.

الآن يسعى الشياطين الحمر لحصد لقبهم التاسع في البطولة القارية الأولى للأندية، بينما ما زال الهلال يطارد لقبه الأزلى، بعدما حل وصيفا مرة أخرى في 1992. الأهلي والهلال التقيا مرة أخرى في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2007، كل فريق فاز فى ملعبه، الأهلي 2-0 بالقاهرة والهلال 3-0 في أم درمان وتأهلا معًا إلى