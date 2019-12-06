أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي والهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديال عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة. ويسعى الأهلي في هذه المباراة إلى تحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، ويأمل المارد الأحمر في هذه المباراة مصالحة جماهيره.

في المقابل يدخل الهلال بمعنويات مرتفعة، خاصة أنه يتصدر جدول ترتيب المجموعة، بعد الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي. تاريخ المواجهات - 4 مباريات جمعت الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا نسختي 2004 و2007. - في نسخة 2004 التقى الفريقان في دور الـ32، وكان الأهلي تحت القيادة الفنية البرتغالية