رياضة

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
الأهلي
الأهلي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديال عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
وفي ما يلي تشكيل الأهلي المتوقع: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: محمود وحيد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني. - خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة". - خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايي. وتشير الأرقام إلى أن هناك 4 مباريات جمعت الأهلي والهلال في
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سموحة

سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
جماهير -الأهلي (2)

جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.
كلوب وصلاح

كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الماضية من مواجهات الدوري الإنجليزي، إذ أراح كلوب الثنائي "المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو". وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها، والأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلايستيشن، عندما يحتاج اللاعبون للراحة، فهذا هو الأمر الواقع، سنحتاج حينها إلى إجراء بعض التغييرات".
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عدالى-القيعى

عدلي القيعي: لم يكن ينفع أن يكون الأهلي بلا ملعب

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، أن الحصول على حق انتفاع ملعب السلام وتسميته باستاد الأهلي له فوائد فنية وأدبية وتسويقية عديدة. وذلك حسبما أفاد عبر برنامج "ملك وكتابة". وقال: "إنه استاد نموذجي، يضم كل متطلبات الأندية المميزة وسيشرفنا. الأهلي يعرف كيف يحافظ على المنشأة وبأفكارنا وجهدنا سيحدث تطوير، فهو إضافة لمكانة الأهلي ومفيد للحقوق التجارية وللنواحي الفنية بشأن نقل التدريبات إليه قبل المباريات المهمة، ولم نحتكر استخدام الاستاد لأن الإنتاج الحربي سيلعب عليه، وكذلك عند ظرف طارئ مثل مباراة الزمالك، أهلا بك في استاد الأهلي بالطبع".
الاهلي- والنجم (4)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي والهلال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديال عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة. ويسعى الأهلي في هذه المباراة إلى تحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، ويأمل المارد الأحمر في هذه المباراة مصالحة جماهيره.
الأهلى- بني سويف (4)

اليوم.. 3 مواجهات نارية تشعل لهيب دوري الأبطال

بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.
قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
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