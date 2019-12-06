تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديال عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.

وفي ما يلي تشكيل الأهلي المتوقع: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: محمود وحيد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني. - خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة". - خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايي. وتشير الأرقام إلى أن هناك 4 مباريات جمعت الأهلي والهلال في