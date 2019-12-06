رسالة عاطفية من ميتشو إلى لاعبي الزمالك

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

ميتشو

وجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد أيام من رحيله عن الفريق. وقرر مجلس الزمالك إقالة ميتشو قبل أيام بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا، قبل تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا له، ورفض ميتشو (الذي أقيل عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع كارتيرون لخلافته، مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.

وقال ميتشو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مُمتن لكل من يهتم بكرة القدم في مصر والذين يضعون الزمالك في قلوبهم على الرحلة التي لا تُنسى، خالص التقدير لكل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، كان من دواعي سروري العمل معكم.. حظا سعيدا وأتمنى لكم كل خير". Gratitude to all Egypt stakeholders of our game football