طقس اليوم دافئ.. وأمطار على السواحل الشمالية

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الانحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 23شبين الكوم 14 22طنطا 14 22دمنهور 15 22الإسكندرية 15 23بلطيم 15 22مطروح 11 21السلوم 09 21سيوة 09 21بورسعيد 17 21دمياط 16 21الزقازيق

وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 22

مطروح 11 21

السلوم 09 21

سيوة 09 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 15 21

رفح 15 20

رأس سدر 13 23

نخل 05 19

نويبع 17 22

طابا 08 19

كاترين 03 17

الطور 14 23

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 19 25

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 23

بني سويف 14 23

المنيا 13 22

أسيوط 11 23

سوهاج 12 24

قنا 13 25

الأقصر 10 28

أسوان 11 28

أبوسمبل 13 27

الوادي الجديد 15 26

شلاتين 15 29

أبو رماد 16 26

حلايب 17 25

رأس حدربة 16 26







