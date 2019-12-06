عدلي القيعي: لم يكن ينفع أن يكون الأهلي بلا ملعب

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

عدلي القيعي

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، أن الحصول على حق انتفاع ملعب السلام وتسميته باستاد الأهلي له فوائد فنية وأدبية وتسويقية عديدة. وذلك حسبما أفاد عبر برنامج "ملك وكتابة". وقال: "إنه استاد نموذجي، يضم كل متطلبات الأندية المميزة وسيشرفنا. الأهلي يعرف كيف يحافظ على المنشأة وبأفكارنا وجهدنا سيحدث تطوير، فهو إضافة لمكانة الأهلي ومفيد للحقوق التجارية وللنواحي الفنية بشأن نقل التدريبات إليه قبل المباريات المهمة، ولم نحتكر استخدام الاستاد لأن الإنتاج الحربي سيلعب عليه، وكذلك عند ظرف طارئ مثل مباراة الزمالك، أهلا بك في استاد الأهلي بالطبع".

وواصل: "هذا هو تبادل المصالح والتعاون لإنجاح أمر ما مهم، تحتاج إليه البلد، الاستاد به ملحقات عديدة، وإدارة الإنتاج الحربي أبرمت اتفاقا ماديا محترما مع الأهلي، ولديهم ثقة في مسؤولي الأهلي واسمه، ويساعد في تسويق باقي أنشطة الملعب". وأردف: "هذا المشروع اتجاه مفيد لمكاسب فنية أخرى، مثل مد شرايين الأهلي

وواصل: "هذا هو تبادل المصالح والتعاون لإنجاح أمر ما مهم، تحتاج إليه البلد، الاستاد به ملحقات عديدة، وإدارة الإنتاج الحربي أبرمت اتفاقا ماديا محترما مع الأهلي، ولديهم ثقة في مسؤولي الأهلي واسمه، ويساعد في تسويق باقي أنشطة الملعب".



وأردف: "هذا المشروع اتجاه مفيد لمكاسب فنية أخرى، مثل مد شرايين الأهلي لأماكن لم يصل إليها من أكاديميات ومدارس، بخلاف أن استاد التتش يتنفس بنقل التدريبات في الأوقات الحرجة، ما دام هناك ملعبان فرعيان واستراحة فندقية تؤدي إلى سلامة الصحة النفسية، وليس عنابر تضم 6 أو 10 لاعبين في غرفة واحدة".



وأتم: "هذا يقودنا للتسويق الخارجي باستضافة فرق وعمل معسكرات ومباريات دولية، فهي نقلة أخرى، ومن المؤكد أن مجلس الإدارة يرى مغانم عديدة، أهمها فكرة أن يكون لك ملعب خاص، فلم يكن ينفع أن يكون الأهلي بلا ملعب".

