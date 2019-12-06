رياضة

عدلي القيعي: لم يكن ينفع أن يكون الأهلي بلا ملعب

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، أن الحصول على حق انتفاع ملعب السلام وتسميته باستاد الأهلي له فوائد فنية وأدبية وتسويقية عديدة. وذلك حسبما أفاد عبر برنامج "ملك وكتابة". وقال: "إنه استاد نموذجي، يضم كل متطلبات الأندية المميزة وسيشرفنا. الأهلي يعرف كيف يحافظ على المنشأة وبأفكارنا وجهدنا سيحدث تطوير، فهو إضافة لمكانة الأهلي ومفيد للحقوق التجارية وللنواحي الفنية بشأن نقل التدريبات إليه قبل المباريات المهمة، ولم نحتكر استخدام الاستاد لأن الإنتاج الحربي سيلعب عليه، وكذلك عند ظرف طارئ مثل مباراة الزمالك، أهلا بك في استاد الأهلي بالطبع".
وواصل: "هذا هو تبادل المصالح والتعاون لإنجاح أمر ما مهم، تحتاج إليه البلد، الاستاد به ملحقات عديدة، وإدارة الإنتاج الحربي أبرمت اتفاقا ماديا محترما مع الأهلي، ولديهم ثقة في مسؤولي الأهلي واسمه، ويساعد في تسويق باقي أنشطة الملعب". وأردف: "هذا المشروع اتجاه مفيد لمكاسب فنية أخرى، مثل مد شرايين الأهلي
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سموحة

سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
جماهير -الأهلي (2)

جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.
كلوب وصلاح

كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الماضية من مواجهات الدوري الإنجليزي، إذ أراح كلوب الثنائي "المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو". وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها، والأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلايستيشن، عندما يحتاج اللاعبون للراحة، فهذا هو الأمر الواقع، سنحتاج حينها إلى إجراء بعض التغييرات".
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قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الاهلى- والجونة (7)

الأهلي يرفع شعار التحدي قبل موقعة النجم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة (سجل وليد سيلمان هاتريك - سجل حسين الشحات هدف)، على استاد الجونة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل».
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (12)

الأهلي يطير إلى تونس ويحشد أسلحته لإسقاط النجم

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء الغردقة، متجهة إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد رادس بالعاصمة التونسية. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
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