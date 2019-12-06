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28 مليون جنيه لتطهير مجرى نهر النيل من «الورد والحشائش»

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
نهر النيل
نهر النيل
نفذت وزارة الموارد المائية والري عددا من المشروعات، في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ومواجهة كافة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد أكثر من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط، وذلك وفقا لما جاء في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي بشأن الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى قطاع تطوير وحماية نهر النيل. وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل بنحو 28 مليون جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ تجاوز 75% من العمليات الجارية والتي تفوق النسب المقررة.
وقال خالد إنه يجري العمل حاليا في تنفيذ عملية تكريك مجري نهر النيل حول جزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تقارب 20 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بما يزيد عن 5 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 96%، وبما يجاوز النسب المقررة.وأضاف أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل واجهات
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.
علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الإبداع الإداري

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الجمعة، إن مصر فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وتسلم الكأس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
طقس (2)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
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محمد-عبد-العاطى

232 مليون جنيه لمواجهة السيول بجنوب سيناء ومطروح

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 26 نوفمبر الماضي، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بتنفيذ مشروعات حماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح تبلغ قيمتها الإجمالية 527.754 مليون جنيه. وذكر التقرير أن قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى الآن بلغت 232.920 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22%.
سد-النهضة (8)

مصر تستعرض مقترحها بشأن سد النهضة في أول اجتماع فني برعاية أمريكية

بدأت اليوم الجمعة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث حول سد النهضة، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.
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