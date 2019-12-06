28 مليون جنيه لتطهير مجرى نهر النيل من «الورد والحشائش»

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

نهر النيل

نفذت وزارة الموارد المائية والري عددا من المشروعات، في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ومواجهة كافة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد أكثر من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط، وذلك وفقا لما جاء في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي بشأن الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى قطاع تطوير وحماية نهر النيل. وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل بنحو 28 مليون جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ تجاوز 75% من العمليات الجارية والتي تفوق النسب المقررة.

وقال خالد إنه يجري العمل حاليا في تنفيذ عملية تكريك مجري نهر النيل حول جزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تقارب 20 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بما يزيد عن 5 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 96%، وبما يجاوز النسب المقررة.وأضاف أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل واجهات