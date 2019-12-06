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قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا. وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.
وأضاف أن المشتبه بهما سرقا في البداية متجر مجوهرات بولاية فلوريدا، حيث ذكرت مصادر إعلامية أخرى، أن امرأة في المتجر أصيبت برصاصة في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة.
المولود

«محمد» ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 في أمريكا

كشفت صحيفة (واشنطن إكزامنر) الأمريكية أن اسم "محمد" كان من بين أكثر 10 أسماء شعبية للمواليد في الولايات المتحدة خلال عام 2019. ونشرت شركة الأبحاث الأمريكية (بيبي سنتر) تقريرها لعام 2019، الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام. ونقلت عن ليندا موراي رئيسة تحرير مركز (بيبي سنتر)، قولها إن العائلات المسلمة التي تعيش في الولايات المتحدة تستمر في إطلاق اسم النبي "محمد" على أطفالهم تكريما له.
ترامب

ترامب يوضح حقيقة إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى المملكة العربية السعودية. وكتب ترامب في تغريدة نشرها - اليوم الجمعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأنباء المتواترة اليوم حول إرسالنا 12 ألف عسكري إلى السعودية كاذبة، أو بكلمات أدق، هي أنباء زائفة".
دونالد ترامب

خلافات ترامب وماكرون تهدم قمة الناتو السبعين

منذ بداية الاجتماع السبعين للناتو، الذي كان يهدف إلى تعزيز وحدة الحلف العسكري الأكبر في العالم، لم يشك أحد في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هدم الأهداف الرئيسية لمثل هذا الاجتماع، حيث أوضح أنه يعتزم نقل خلافاته مع بعض الدول إلى مستويات جديدة. وعلى الرغم من جلوس ترامب بين زعيمين، يفترض من الناحية النظرية أن يكونا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، فإن ترامب دخل في مشادة مع الجانبين من خلال كلمته فى المحفل.
مارك-اسبر (2)

وزير الدفاع الأمريكي: سنبقي 600 جندي في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، أن القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أتمت انسحابها من منطقة شمال شرقي سوريا. وقال إسبر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية " في نبأ عاجل لها، إن الولايات المتحدة ستبقي نحو 600 جندي في سوريا، مشيرا إلى أمكانية تقليص العدد إذا قررت دول حليفة إرسال قوات تابعة لها.
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الشرطة-الهندية (2)

مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

لقى 6 من أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في ولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة الهندية قولها إن أحد أفراد شرطة الحدود قام بإطلاق النار على زملائه باستخدام سلاح خدمته، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة اثنين آخرين..مشيرة إلى أنه قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه.
احتجاجات إيران

العفو الدولية: 208 قتلى حصيلة احتجاجات إيران

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصا قبل أسبوع، إذ قالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن الحصيلة الفعلية للقمع تتجاوز على الأرجح 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى معلومات ذات صدقية حصلت عليها من فرقها على الأرض، وفقًا لما ذكرته العربية. وكانت منظمة العفو أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 - مقارنة بتقدير سابق بلغ 143 قتيلًا.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن السلطات في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا تحقق في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ووقع إطلاق النار، الذي أبلغت عنه الشرطة في الساعة 4:45 صباحًا، في شارع القناة، ولم يكن الدافع وراءه واضحا، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقالت الشرطة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر: «إنه تم اعتقال شخص بالقرب من موقع الحادث، لكن "تورطه المحتمل" في إطلاق النار ما زال قيد التحقيق، ولم تتم أية اعتقالات».
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مسلح يطلق النار على سيدتين في واشنطن ويقتل نفسه

أعلن مكتب شرطة مقاطعة كلارك بولاية واشنطن، أن رجلا أطلق النار على سيدتين في ساحة لانتظار السيارات بمدرسة إبتدائية بمدينة فانكوفر، الليلة الماضية ثم قام بإطلاق النار على رأسه. وذكرت صحيفة "كلارك كونتي" المحلية، أن الضحيتين هما زوجة منفصلة عن المشتبه به، والتي حصلت على حكم بعدم تعرضه لها، كما تعرضت والدتها التي كان معها داخل نفس السيارة لإطلاق النار أيضا، وتمكنت من إعطاء الشرطة وصف للمشتبه به وسيارته.
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