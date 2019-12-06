ترامب يوضح حقيقة إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

ترامب

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى المملكة العربية السعودية. وكتب ترامب في تغريدة نشرها - اليوم الجمعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأنباء المتواترة اليوم حول إرسالنا 12 ألف عسكري إلى السعودية كاذبة، أو بكلمات أدق، هي أنباء زائفة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية التوتر مع إيران، رغم وعود ترامب بإعادة قوات بلاده من المنطقة.



