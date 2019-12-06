الهلال لم يخسر أمام الفرق المصرية في آخر 3 مواجهات

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

الهلال

بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة، ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.

الآن يسعى الشياطين الحمر لحصد لقبهم التاسع في البطولة القارية الأولى للأندية، بينما ما زال الهلال يطارد لقبه الأزلى، بعدما حل وصيفا مرة أخرى في 1992. هذه المرة يدخل الأهلي المباراة بغرض الفوز لإحياء مشواره في المجموعة، والذي بدأه بالخسارة أمام العملاق التونسي النجم الساحلي 1-0 في رادس، بينما يسعى الهلال

الآن يسعى الشياطين الحمر لحصد لقبهم التاسع في البطولة القارية الأولى للأندية، بينما ما زال الهلال يطارد لقبه الأزلى، بعدما حل وصيفا مرة أخرى في 1992.



هذه المرة يدخل الأهلي المباراة بغرض الفوز لإحياء مشواره في المجموعة، والذي بدأه بالخسارة أمام العملاق التونسي النجم الساحلي 1-0 في رادس، بينما يسعى الهلال لمواصلة ما بدأه في الجولة الأولى حين فاز على ضيفه الزيمبابوي بلاتينيوم 2-1 في أم درمان، الجمعة الماضية.



في الوقت ذاته يأمل الهلال أن يكون مهاجمه محمد الضي في مستواه مرة أخرى، حيث إنه أمام بلاتينيوم سدد كرتين على المرمى ليسجل منهما ثنائية ويقود فريقه لاعتلاء قمة ترتيب المجموعة.



وتشير الأرقام إلى أن الهلال لم يخسر في آخر 3 مباريات لعبها أمام فرق مصرية في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا (فاز فى 2 وتعادل فى 1).

