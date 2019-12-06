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حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات في يناير 2020

تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
قطار
قطار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية عام 2020. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.
ويتم حاليا الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.
علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الإبداع الإداري

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الجمعة، إن مصر فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وتسلم الكأس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
طقس (2)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
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السيسي (1)

السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017، ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 18 أكتوبر 2019.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار)، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف، واقترح السيسي خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها، داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.
قطار - أرشيفية

بيع تذاكر القطارات بالبريد.. تعاون جديد بين النقل والاتصالات

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات. وذكرت وزارة النقل- في بيان اليوم الجمعة- أن الجانبين تباحثا حول تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في 12 محطة سكة حديد رئيسية، والتعاون بين الجانبين في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ وذلك تيسيرا على المواطنين.
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