حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات في يناير 2020

تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

قطار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية عام 2020. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.

ويتم حاليا الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن