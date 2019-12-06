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حقيقة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الشامل بـ2100 جنيه؟

تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى 2100 جنيه، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء. وأكدت هيئة التأمين الصحى الشامل أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن لـ2100جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين, وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهرى لن يتجاوز الـ 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها.
وتعمل الدولة على توفير منظومة تمويل قوية لاستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل- تقوم على ثلاثة معايير وهى: الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين، مُضيفةً أن نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي تتراوح بين 1% للعاملين المؤمن
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.
علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الإبداع الإداري

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الجمعة، إن مصر فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وتسلم الكأس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
طقس (2)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
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اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

تجديد دماء الحكومة.. توقعات وتغييرات مفاجئة ومطالب بالمزيد

يبدو أن القيادة السياسية فى الدولة، بدأت خطوات قوية فى إصلاح هيكلها الإدارى الرئيسى، بدأتها بحركة كبيرة على مستوى المحافظين مدعومة بعدد من النواب الشباب، مع توقعات بحركة تعديلات وزارية واسعة خلال الأيام القادمة، مما يفتح الطريق أمام أسئلة كثيرة حول المستقبل.
اجتماع-الحكومة (1)

7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يأمر بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجي شامل يراعي التطور بعيد المدى، فضلاً عن المسار الاقتصادي الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة نقص بعض الأدوية الحيوية في مستشفيات التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن نقص أدوية "القلب والكبد وحقن الأنسولين" بمستشفيات التأمين الصحي. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أيٍ من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.
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