إحياء امرأة بعد توقف قلبها 6.5 ساعة

تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

عملية جراحية - أرشيفية

تمكن أطباء إسبان من "إحياء" امرأة بريطانية بعد أن توقف قلبها لمدة 6.5 ساعة، نتيجة تعرضها بصورة مفاجئة لبرد شديد، بحسب "روسيا اليوم". وتفيد صحيفة Vanguardia أن حادثا وقع للمواطنة البريطانية أودري ميش وزوجها في كتالونيا، يوم 3 نوفمبر الماضي، ولكن الأطباء في مستشفى Vall d'Hebron في برشلونة لم يتحدثوا عنه سوى يوم الخميس، 5 ديسمبر الجاري. وتضيف: "كان الزوجان في جولة جبلية، ونتيجة تغيّر الجو فقدت المرأة وعيها، ولم يعد قلبها ينبض وتوقف تنفسها، أي لم تعد تظهر عليها أي علامات للحياة، وعند وصول رجال الإنقاذ كانت درجة حرارة جسمها 18 درجة مئوية".

وفورا نُقلت المرأة إلى المستشفى، حيث استُخدم لإنعاشها نظام الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO extracorporeal membrane oxygenation)، الذي ساعد على إنعاش القلب وعودته إلى العمل. وما أثار اهتمام الأطباء هو عدم ملاحظة أي مضاعفات عصبية لدى المرأة، باستثناء فقدان حساسية الأصابع، ما تطلب شراء ملابس جديدة من