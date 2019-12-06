رياضة

العبور يبحث عن تحقيق المفاجأة أمام سموحة في الكأس

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
سموحة
سموحة
يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي سموحة أمام فريق العبور بالقليوبية، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم سيد شعبان، ويعاونه الثنائي محمود رضا ومحمد عزازي، بينما سيكون محمود بسيوني حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
العبور بالقليوبية بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على بورتو (4-2) بفضل ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة (1-1). وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم العبور بفريق الشرقية للدخان، وفاز العبور (4-3) بفضل ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة
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سموحة

سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
جماهير -الأهلي (2)

جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.
كلوب وصلاح

كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الماضية من مواجهات الدوري الإنجليزي، إذ أراح كلوب الثنائي "المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو". وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها، والأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلايستيشن، عندما يحتاج اللاعبون للراحة، فهذا هو الأمر الواقع، سنحتاج حينها إلى إجراء بعض التغييرات".
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الزمالك -وانبى (6)

الترسانة يسعى لإسقاط إنبي في الكأس

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الترسانة، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود حسين ربيع، ويعاونه الثنائي محمد عبد المجيد ومحمد محمود لطفي، بينما سيكون محمد أبو خاطر حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز (1)

النجوم يبحث عن تحقيق المفاجأة أمام بيراميدز في الكأس

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام النجوم، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عمرو عايد، ويعاونه الثنائي هاني العراقي ويارا عاطف، بينما سيكون محمد عادل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
المصري‎ (2)

المصري البورسعيدي يسعى لإسقاط قنا في الكأس

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام قنا، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم خالد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد حسام وشريف عبد الله، بينما سيكون محمد الصباحي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج يخشى مفاجآت الكأس أمام أبو قير للأسمدة

يحتضن استاد الأهلي (السلام)، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام أبو قير للأسمدة، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد ناجي، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وكريم السعيد، بينما سيكون طارق مجدي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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