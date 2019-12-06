العبور يبحث عن تحقيق المفاجأة أمام سموحة في الكأس

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

سموحة

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي سموحة أمام فريق العبور بالقليوبية، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم سيد شعبان، ويعاونه الثنائي محمود رضا ومحمد عزازي، بينما سيكون محمود بسيوني حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

العبور بالقليوبية بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على بورتو (4-2) بفضل ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة (1-1). وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم العبور بفريق الشرقية للدخان، وفاز العبور (4-3) بفضل ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة

العبور بالقليوبية بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على بورتو (4-2) بفضل ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة (1-1).



وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم العبور بفريق الشرقية للدخان، وفاز العبور (4-3) بفضل ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة (1-1).



وبعد تخطيه بورتو والشرقية للدخان، واجه العبور بالقليوبية النادي القومي في الدور التمهيدي الثالث، وفاز العبور بهدف نظيف.



ويحتل سموحة بقيادة حسام حسن المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 1.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول و7 لاعبين بمنتخبات الشباب علاوة على 5 لاعبين أجانب.