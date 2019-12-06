الترسانة يسعى لإسقاط إنبي في الكأس

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

إنبي

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الترسانة، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود حسين ربيع، ويعاونه الثنائي محمد عبد المجيد ومحمد محمود لطفي، بينما سيكون محمد أبو خاطر حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

الترسانة بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على 6 أكتوبر بأربعة أهداف لهدفين، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم الشواكيش بفريق المريخ، وفاز الترسانة بأربعة أهداف لهدف. وبعد تخطيه 6 أكتوبر والمريخ، واجه الترسانة فريق الأولمبي، في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثالث، وفاز الشواكيش بهدفين نظيفين. ويحتل

الترسانة بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على 6 أكتوبر بأربعة أهداف لهدفين، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم الشواكيش بفريق المريخ، وفاز الترسانة بأربعة أهداف لهدف.



وبعد تخطيه 6 أكتوبر والمريخ، واجه الترسانة فريق الأولمبي، في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثالث، وفاز الشواكيش بهدفين نظيفين.



ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 هزائم وتعادل وفوز، وسجل الفريق 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

