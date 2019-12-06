11 قتيلًا و42 مصابًا في انفجار بصالة أفراح غربي إيران

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

انفجار - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية مجتبى خالدي، مصرع 11 شخصا وإصابة 42 آخرين في انفجار وقع في صالة للأفراح في مدينة (سقز) بمحافظة كردستان غربي إيران. وأوضح مجتبى خالدي في تصريح أوردته وكالة (فارس) الإيرانية، اليوم الجمعة- أنه بعد وقوع الانفجار تم إرسال 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. من جهته، أوضح مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية حسين خوش إقبال، أن الحادث أدى إلى مصرع 11 شخصا هم 5 أطفال و5 نساء ورجل واحد.

وأشار إلى أن غالبية الضحايا هم من الأطفال إذ لقوا مصرعهم خلال الزحام الحاصل إثر التدافع للخروج من الصالة بعد اندلاع الحريق.وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الانفجار وقع جراء حدوث تسريب بأنبوب الغاز الطبيعي الذي يغذي الدفاية الموضوعة داخل قاعة الحفل، حيث أعلنت الحكومة حالة الحداد الوطني ليوم واحد بمحافظة