سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

11 قتيلًا و42 مصابًا في انفجار بصالة أفراح غربي إيران

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية مجتبى خالدي، مصرع 11 شخصا وإصابة 42 آخرين في انفجار وقع في صالة للأفراح في مدينة (سقز) بمحافظة كردستان غربي إيران. وأوضح مجتبى خالدي في تصريح أوردته وكالة (فارس) الإيرانية، اليوم الجمعة- أنه بعد وقوع الانفجار تم إرسال 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. من جهته، أوضح مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية حسين خوش إقبال، أن الحادث أدى إلى مصرع 11 شخصا هم 5 أطفال و5 نساء ورجل واحد.
وأشار إلى أن غالبية الضحايا هم من الأطفال إذ لقوا مصرعهم خلال الزحام الحاصل إثر التدافع للخروج من الصالة بعد اندلاع الحريق.وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الانفجار وقع جراء حدوث تسريب بأنبوب الغاز الطبيعي الذي يغذي الدفاية الموضوعة داخل قاعة الحفل، حيث أعلنت الحكومة حالة الحداد الوطني ليوم واحد بمحافظة
اقرأ المزيد
سجن-جوانتانامو

الصين: معتقل جوانتانامو يظهر «نفاق» أمريكا في قضايا حقوق الإنسان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن التقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن تعرض معتقلين في معسكر جوانتانامو للتعذيب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جعل العالم أكثر وعيا بما وصفته بـ "نفاق الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس رسما يدويا لسجين في معتقل جوانتانامو يظهر فيه تفاصيل التعذيب التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية أثناء حبسه.
اردوغان والسراج - ليبيا

اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.
التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (2)

خبير دولي: إفريقيا الأعلى عالميًا من حيث عمالة الأطفال

حذر المستشار الفني لمشروع تسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا التابع لمنظمة العمل الدولية مينورو أوجازاوارا، من أن القارة الإفريقية تسجل أعلى معدل لعمالة الأطفال في العالم، حيث يعمل واحد من كل خمسة أطفال دون السن القانوني، فيما لا تتعدى هذه النسبة 4% في شمال إفريقيا. ولفت المسئول الدولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرابع عشر الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم في العاصمة الإيفوارية /أبيدجان/ - إلى أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال كأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين يعلمون تحت السن القانونية عام 2016 نحو 152 مليون طفل، ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 121 مليون طفل بحلول عام 2025.
ترامب-هواوي (2)

تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتجاجات إيران

العفو الدولية: 208 قتلى حصيلة احتجاجات إيران

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصا قبل أسبوع، إذ قالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن الحصيلة الفعلية للقمع تتجاوز على الأرجح 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى معلومات ذات صدقية حصلت عليها من فرقها على الأرض، وفقًا لما ذكرته العربية. وكانت منظمة العفو أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 - مقارنة بتقدير سابق بلغ 143 قتيلًا.
احتجاجات العراق

بغداد تٌعلن الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات

أعلن محافظ بغداد، اليوم الأحد، الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها العراق في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته العربية. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إن كل المناطق العراقية تشهد حاليا هدوءا ملحوظا، مشددا على أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق داخل التظاهرات، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات. وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد،اليوم الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات بأمريكا

أفادت تقارير إخبارية بسقوط 3 جرحى على الأقل نتيجة الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بمصنع للبتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكر راديو «صوت أمريكا»، أن الانفجار أدى إلى اندلاع حرائق وتحطم نوافذ المباني ودفع السلطات المحلية إلى إخلاء السكان من دائرة قطرها نحو نصف ميل من موقعه على بعد نحو 90 ميلا شرق مدينة هيوستون. وصرح متحدث باسم السلطات المحلية، بأن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية فادحة بالمباني المجاورة، وأن قوات الشرطة تقوم حاليا بفحص المنازل القريبة كل على حدة من أجل تحديد وجود ضحايا آخرين من عدمه.
زلزال-تسونامي

23 قتيلًا ومئات المصابين حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا أمس الثلاثاء، وبلغت شدته 6.4درجة على مقياس ريختر، إلى 23 حالة وفاة على الأقل، إضافة إلى مئات المصابين. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العشرات من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة عقب الزلزال الذي يعد الأقوى منذ 40 عاما، مشيرة إلى أن العديد من الدول أرسلت متطوعين؛ من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]