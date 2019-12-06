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«محمد» ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 في أمريكا

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
مولود - أرشيفية
مولود - أرشيفية
كشفت صحيفة (واشنطن إكزامنر) الأمريكية أن اسم "محمد" كان من بين أكثر 10 أسماء شعبية للمواليد في الولايات المتحدة خلال عام 2019. ونشرت شركة الأبحاث الأمريكية (بيبي سنتر) تقريرها لعام 2019، الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام. ونقلت عن ليندا موراي رئيسة تحرير مركز (بيبي سنتر)، قولها إن العائلات المسلمة التي تعيش في الولايات المتحدة تستمر في إطلاق اسم النبي "محمد" على أطفالهم تكريما له.
ومن بين الأسماء العشرة الأكثر استخداما في تسمية المواليد الذكور عام 2019 بالولايات المتحدة هي بالترتيب: (ليام وجاكسون ونوح وأيدن)، أما بالنسبة للمواليد الإناث كانت الأسماء الأكثر استخداما هي (أوليفيا وصوفيا وإيفا واميليا).وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن قائمة شركة الأبحاث (بيبي سنتر) تضمنت أيضًا العديد
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ترامب

ترامب يوضح حقيقة إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى المملكة العربية السعودية. وكتب ترامب في تغريدة نشرها - اليوم الجمعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأنباء المتواترة اليوم حول إرسالنا 12 ألف عسكري إلى السعودية كاذبة، أو بكلمات أدق، هي أنباء زائفة".
الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا. وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.
دونالد ترامب

خلافات ترامب وماكرون تهدم قمة الناتو السبعين

منذ بداية الاجتماع السبعين للناتو، الذي كان يهدف إلى تعزيز وحدة الحلف العسكري الأكبر في العالم، لم يشك أحد في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هدم الأهداف الرئيسية لمثل هذا الاجتماع، حيث أوضح أنه يعتزم نقل خلافاته مع بعض الدول إلى مستويات جديدة. وعلى الرغم من جلوس ترامب بين زعيمين، يفترض من الناحية النظرية أن يكونا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، فإن ترامب دخل في مشادة مع الجانبين من خلال كلمته فى المحفل.
مارك-اسبر (2)

وزير الدفاع الأمريكي: سنبقي 600 جندي في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، أن القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أتمت انسحابها من منطقة شمال شرقي سوريا. وقال إسبر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية " في نبأ عاجل لها، إن الولايات المتحدة ستبقي نحو 600 جندي في سوريا، مشيرا إلى أمكانية تقليص العدد إذا قررت دول حليفة إرسال قوات تابعة لها.
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مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على منحة أمريكية بـ10 ملايين دولار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، وبموجبها تحصل مصر على 10 ملايين و50 ألف دولار.
مستوطنات

الأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية: «انتهاك للقانون»

جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليًا أمس، حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها «لا تتسق مع القانون الدولي»، إذ قال المتحدث باسم المفوضية: «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».
حبوب منع الحمل

«صحة النواب» توافق على تعديل اتفاقية لتنظيم الأسرة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.
طالبان

صفقة تبادل أسرى بين طالبان وأفغانستان برعاية قطر

أعلنت مصادر من حركة "طالبان"، عن وصول 3 من قادتها، إلى دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت السلطات في كابل سراحهم ضمن عملية تبادل مع رهينتين غربيين لدى طالبان. والرهينتان الغربيان هما الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس، وهما أستاذان جامعيان، ومن المقرر أن يطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم. من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، أنه تم الإفراج عن 2 من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط"، قائلا: إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعبا للغاية، لكن تم اتخاذه من أجل مصلحة الشعب الأفغاني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
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