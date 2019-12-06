إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة.. 7 فوائد لزيت البندق

نظرا لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E والأحماض الدهنية، يساعد زيت البندق على زيادة ترطيب البشرة، خاصة في فصل الشتاء، إذ تتعرض البشرة للجفاف

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

فوائد البرقوق

نشعر بالجوع بين الوجبات الرئيسية، ونحتاج إلى خيارات صحية من الطعام، تساعدنا على الشعور بالشبع، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، لأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، كما تلعب المكسرات دورا كبيرا في تجنب الجوع، بما في ذلك البندق، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ومن ثم فإن زيت البندق يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، خاصةً لفاعليته في الحفاظ على البشرة والشعر، نقلًا عن موقع "health line".

زيت البندق هو مستخلص طبيعي من البندق، ويستخدم بشكل كبير في الطهي، وتحضير سلطة شهية. وإضافة إلى ذلك، يستخدم للعناية بالشعر وفي عمليات التدليك، ويستخدم كمنتج فعال للعناية بالبشرة، لأنه يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية أساسية تساعد على حماية الجلد من تلف أشعة الشمس، والتعزيز من إنتاج الكولاجين. وللتعرف