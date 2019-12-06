إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة.. 7 فوائد لزيت البندق

نظرا لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E والأحماض الدهنية، يساعد زيت البندق على زيادة ترطيب البشرة، خاصة في فصل الشتاء، إذ تتعرض البشرة للجفاف
نشعر بالجوع بين الوجبات الرئيسية، ونحتاج إلى خيارات صحية من الطعام، تساعدنا على الشعور بالشبع، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، لأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، كما تلعب المكسرات دورا كبيرا في تجنب الجوع، بما في ذلك البندق، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ومن ثم فإن زيت البندق يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، خاصةً لفاعليته في الحفاظ على البشرة والشعر، نقلًا عن موقع "health line".
زيت البندق هو مستخلص طبيعي من البندق، ويستخدم بشكل كبير في الطهي، وتحضير سلطة شهية. وإضافة إلى ذلك، يستخدم للعناية بالشعر وفي عمليات التدليك، ويستخدم كمنتج فعال للعناية بالبشرة، لأنه يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية أساسية تساعد على حماية الجلد من تلف أشعة الشمس، والتعزيز من إنتاج الكولاجين. وللتعرف
زيت البندق هو مستخلص طبيعي من البندق، ويستخدم بشكل كبير في الطهي، وتحضير سلطة شهية. وإضافة إلى ذلك، يستخدم للعناية بالشعر وفي عمليات التدليك، ويستخدم كمنتج فعال للعناية بالبشرة، لأنه يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية أساسية تساعد على حماية الجلد من تلف أشعة الشمس، والتعزيز من إنتاج الكولاجين. وللتعرف على فوائد زيت البندق بشكل موضح، فى ما يلي بعضها:
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1- آمن للجلد الحساس
في كثير من الحالات، يعد زيت البندق آمنا بشكل كبير بالنسبة للأشخاص من ذوى البشرة الحساسة، كما أنه يختلف بشكل كبير عن المنتجات التي تستخدمها كروتين عناية، وتحتوي على نسبة من الكحول، فمثل هذه المنتجات تعد ذات تأثير سلبي فى البشرة، وتؤدي إلى جفاف كبير في الجلد، أو ينتج عنها تهيج واحمرار؛ لذا فزيت البندق آمن وطبيعي وخالٍ تمامًا من الكحول، ومن ثم ليس له آثار جانبية.
2- مرطب جيد
نظرا لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E والأحماض الدهنية، يساعد زيت البندق في زيادة ترطيب البشرة، خاصة في فصل الشتاء مع تعرض البشرة للجفاف، كما يساعد في تحسين مرونة الجلد، ويمنحه مظهرا نضرا ومتوهجا. إضافة إلى ذلك، يعمل على إعادة الماء إلى الوجه، أي يحمي من الجفاف.
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3- يستخدم كمادة قابضة
يحتوي على مادة تسمى tannins، تعد مضادا قويا للأكسدة، وتساعد البشرة الجافة على استعادة ترطيبها، وتنظف المسام التي تحمل الأتربة بعمق، وتعمل أيضًا على إزالة البكتيريا.
4- التعزيز من إنتاج الكولاجين
يعد الكولاجين بروتينا حيويا مهما بشكل كبير، حيث يحمل العظام والأعضاء، ويلعب دورا كبيرا في صحة البشرة، فيمنحها المرونة التي تحتاج لها. تنتج بشرتنا كميات أقل من الكولاجين مع تقدمنا في العمر، ولكن يمكن أن يساعد فيتامين E في الحفاظ على معدلاته، ومن ثم يعد زيت البندق خيارا جيدا لتوفير حماية كاملة للبشرة.
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5- يساعد في تقليل ظهور الندبات
قد يساعد تطبيق منتجات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E على جلدك فى تقليل ظهور الندوب، ففي إحدى الدراسات، كشفت النتائج عن أن الأشخاص الذين يعانون من الندبات، كان فيتامين E خيارا مناسبا لهم، وذلك عند تطبيقه ثلاث مرات في اليوم.
6- يساعد على الحماية من أضرار أشعة الشمس
التعرض المستمر لضوء الشمس يؤدي إلى خلق الجذور الحرة، التي تضر بخلاياك وتؤدي إلى علامات الشيخوخة في بشرتك، ولكن يساعد فيتامين E على حماية جسمك من خلال القضاء على الجذور الحرة، وحماية أغشية الخلايا من أضرار أشعة الشمس؛ لذا لا بد من إدراج زيت البندق في روتين العناية بالبشرة.
7- تقليل خطوط الوجه
يساعد فيتامين E الموجود في زيت البندق على تقليل ظهور خطوط الوجه، حيث يعد مضادا قويا للأكسدة، ويساعد في حماية البشرة بشكل كبير، ويعمل أيضًا على التعزيز من الترطيب؛ لذا لا بد من الاعتماد على زيت البندق في فصل الشتاء.
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