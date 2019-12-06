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إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة.. 7 فوائد لزيت البندق

نظرا لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E والأحماض الدهنية، يساعد زيت البندق على زيادة ترطيب البشرة، خاصة في فصل الشتاء، إذ تتعرض البشرة للجفاف
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
فوائد البرقوق
فوائد البرقوق
نشعر بالجوع بين الوجبات الرئيسية، ونحتاج إلى خيارات صحية من الطعام، تساعدنا على الشعور بالشبع، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، لأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، كما تلعب المكسرات دورا كبيرا في تجنب الجوع، بما في ذلك البندق، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ومن ثم فإن زيت البندق يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، خاصةً لفاعليته في الحفاظ على البشرة والشعر، نقلًا عن موقع "health line".
زيت البندق هو مستخلص طبيعي من البندق، ويستخدم بشكل كبير في الطهي، وتحضير سلطة شهية. وإضافة إلى ذلك، يستخدم للعناية بالشعر وفي عمليات التدليك، ويستخدم كمنتج فعال للعناية بالبشرة، لأنه يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية أساسية تساعد على حماية الجلد من تلف أشعة الشمس، والتعزيز من إنتاج الكولاجين. وللتعرف
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صبغة-الشعر

دراسة: صبغ الشعر بشكل متكرر يعرضك للإصابة بالسرطان

كشف مجموعة من العلماء عن مخاوفهم بشأن صبغة الشعر التي تستخدمها النساء بشكل متكرر، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في فرد الشعر، ولهذا تعقب الباحثون في المعهد الوطني للصحة آلاف النساء. النساء اللاتي كشفن عن استخدامهن المنتظم لصبغة الشعر، تعرضن لتطور سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 9% مقارنة باللاتي لم يستخدمن الصبغات المختلفة، كما أن اللاتي يستخدمن منتجات فرد الشعر كل 5- 8 أسابيع يتعرضن للخطر بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لنتائج البحث، وحسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
ماسك القناع

ماسك القناع.. متعدد الاستخدامات ويجعل البشرة نضرة

تعتبر الماسكات الطبيعية من الآليات الفعالة في علاج مشكلات البشرة، التي تتمثل في البثور السوداء والهالات السوداء، إضافة إلى حب الشباب، وغيرها من المشكلات الجلدية، فماسك الترمس وماء الورد يعمل بفاعلية كبيرة في منح البشرة النضارة والانتعاش التي تحتاجها، وماسك السكر والعسل يعتبر من أهم الاسكرابات المستخدمة لتقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت، كما أن ماسك القناع له أهمية كبيرة، في تجديد البشرة التالفة، بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس، نقلا عن "stylecraze".
منع-تساقط-الشعر

5 أخطاء تقومين بها تضر بشعرك في الشتاء

تعتبر العناية بالشعر من الأمور الضرورية التي توضع تحت خط التجميل، وخاصة أن الطرق والمنتجات أصبحت شائعة خلال العصر الحالي، كما أن النساء أصبحن اكثر حرصا ودراية بالمنتجات التي يجب استخدامها حسب نوع الشعر. ومن ضمن العناية التي يجب وضعها في الحسبان، هناك بعض الطرق التي تتبعينها قد تدمر شعرك مثل التعرض لأدوات مفرطة السخونة كالاسشوار والمكواة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية، لذا عليك معرفة ما تقومين به ويساعد في تدمير شعرك في الشتاء، حسبما ذكرها موقع The Times of India.
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