مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان

تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

انقلاب ميكروباص

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بمحافظة أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



