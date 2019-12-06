جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان

تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بمحافظة أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو.
وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخدر-الحشيش (2)

جلبوا 8 أطنان حشيش.. جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام 3 مصريين ولبنانيين

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الخميس، حكما بإعدام "خ. ع. ال"، و"أ. م. ع"، يحملان الجنسية اللبنانية، غيابيًّا، و3 مصريين آخرين، هم: "ع. م. ع"، و"أ. م. ع"، و"ه. م. ع" بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة داخل 3 حاويات جلود بميناء الدخيلة، وذلك فى القضية رقم 963 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، حيث تمكن رجال وأمن جمارك الدخلية بالإسكندرية من ضبط 8 أطنان حشيش بقيمة نصف مليار جنيه، على متن 3 حاويات قادمة من بيروت محملة بجلود ماشية بقرى خام.
محكمة-ارشفية

14 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم "مجدي.إ" رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، أمام محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار"، التى انتهت التحقيقات فيها إلى توافر نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداءً عندما حاد المتهم عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك.
قتل

مريض نفسي.. شاب يذبح أمه ويقطع ذراعيها في الدقهلية

«بني آدم مش طبيعي.. عنده مشاكل نفسية جعلته تعبان فى عقله» لم يجد أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غير هاتين العبارتين كإجابة عن سبب الجريمة البشعة التى ارتكبها شاب فى العقد الثاني من العمر، فى حق "أعز الحبايب" والدته، إذ عثروا على جثتها فى مشهد بشع، إذ تم قتل السيدة المسنة التى تجاوزت الـ55 من العمر، وتهشيم رأسها، وقطع ذراعيها وفصلها عن باقى جسدها، فى جريمة أثارت فزع جميع الأهالي وجعلتهم يستغيثون بقوات الأمن لكشف غموض الجريمة الدامية، التى أثارت فزعهم.
جثة-فى-شقة

مصرع عامل سقط من أعلى «سقالة» أمام مدرسة ببني سويف

شاهد طلاب المدرسة التجريبية الابتدائية بقرية "الشقر" التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادث أليم، إذ سقط أمام الطلاب خارج المدرسة، عامل محارة، كان يقوم بعمله فى توضيب واجهة عقار مقابل للمدرسة، إذ انكسرت السقالات الخشبية التى كان يقف عليها فى علو 3 طوابق، ما تسبب فى سقوطه، وبادر الأهالي باستدعاء سيارات الإسعاف فى محاولة لإنقاذه، لكن تبين وفاته فور سقوطه، واعتبرت أسرة المتوفى "أحمد.ع.ا.ح" 30 عامًا ومقيم عزبة جعفر، أن الحادث قضاًء وقدر ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى وفاته.
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الطالبه-بسنت (2)

حل لغز اختفاء طالبة المرج.. «متزوجة في السر»

72 ساعة من اختفاء "بسنت" طالبة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ما شكّل لغزا محيرا عكف رجال المباحث على فك طلاسمه، لا سيما تدشين أسرتها والمقربين منها هاشتاج للمطالبة بسرعة الكشف عن مكان وجودها، في الوقت الذي أظهرت فيه كاميرات المراقبة آخر مشاهدة لذات الـ21 سنة في أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بمحيط محطة مترو عزبة النخل لدى عودتها إلى المنزل بمساكن الشيخ منصور، لتكشف التحريات عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن المتغيبة كانت برفقة زوجها دون علم أهلها.
قسم شرطة التجمع الاول

«بسنت راحت فين».. لغز اختفاء «طالبة المرج»

72 ساعة لم تجف خلالها دموع أفراد أسرة "بسنت"، بحثوا عنها في رحلات مكوكية طوال الأيام الثلاثة الماضية دون أن يتسرب اليأس إليهم، كابوس مفزع استيقظ عليه والدا الطالبة بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل في ظروف غامضة، توجست الأسرة خيفة من أن تلقى ابنتهم نفس مصير الطالبة شهد التي عُثر على جثتها بنهر النيل بدائرة مركز الوراق شمال محافظة الجيزة بعدما أقدمت على الانتحار إثر إصابتها بمرض الوسواس القهري منذ فسخ خطبتها، ليبادر أفراد أسرة "بسنت" بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملا في التوصل إليها.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

إصابة 26 شخصًا في حادثين ببني سويف

أصيب 12 شخصًا بينهم 4 طالبات في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية "شريف باشا" بالطريق الزراعي "بني سويف - ناصر". وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث وتبين تنوع الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فقرات ونزيف بالمخ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. في سياق آخر، أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلي بوابة الكريمات بـ 15 كيلو مترًا بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.
إطلاق-نار

خلاف أنهته طلقة.. خناقة الجيران انتهت بقتيل في أسوان

لا تخلو أي منطقة من خلافات الجيرة، من مشاحنات ومناوشات عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء وكبار العائلات، لكن الأمر بدا مختلفا جملة وتفصيلا في إحدى قرى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث وقع خلاف بين شقيقين ومزارع، واحتد النقاش بين الطرفين، فتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة حامية الوطيس، أشهر على أثرها أحد الشقيقين سلاحا ناريا وأطلق عيارا أصاب جاره الذي نُقل إلى مستشفى إدفو العام ليتلقى العلاج اللازم، لكن محاولات الطاقم المعالج لإنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثرا بإصابته.
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