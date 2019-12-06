بسبب سوء الطقس.. إغلاق ميناء سفاجا أمام حركة الملاحة

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء سفاجا البحري، اليوم الجمعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح واضطراب حالة البحر. وقال اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس هيئة مواني البحر الأحمر في بيان، إنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ موجها مديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني.

وشدد على مسئولي الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.