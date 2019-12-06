«التموين» ترد على زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

الأرز

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء المعروض بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي المنتشرة بباقي المحافظات، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز حيث يتراوح سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية ما بين 7 إلى 8 جنيهات، كما تم تخفيض أسعار الأرز ببطاقات التموين, مُشددةً على أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز كافى وأمن.

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، فقد تم تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين بنسب تتراوح من 10% إلى 12% اعتبارًا من أول شهر ديسمبر الجاري، ليصل سعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 بدلاً من 19 جنيهاً، وسعر كيلو