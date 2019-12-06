«تعاملنا بأخلاق ورجولة».. محامي النقاز يتحدى الزمالك

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

حمدي النقاز

أكد أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، أن إدارة الزمالك لم تظهر ملحق العقد الذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، قائلا، في تصريحات تليفزيونية: "إدارة الزمالك أظهرت عقد النقاز بالفعل، لكنها لم تظهر ملحق العقد، اعتمدنا على الملحق الذي يقضي بحصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، وكان الاتفاق على تسديد الدفعة الأولى بنسبة 50% من العقد في موسم (2018- 19) خلال شهر أغسطس، وباقي المستحقات على 10 دفعات شهرية من أغسطس 2019 حتى مايو 2020، وأتحدى إدارة الزمالك أن تشهر المستندات التي تفيد حصول النقاز على 4 دفعات في الموسم الماضي".

وأكمل: "نمتلك مستندات رسمية من الزمالك وعليها ختم النادي، تثبت أحقية اللاعب في فسخ عقده، إذ تم توجيه خطاب رسمي للزمالك يوم 12 نوفمبر لتنبيه مسؤوليه، لكن النادي لم يرد، وعند انتهاء المهلة يوم 27 نوفمبر وبعد انتظارنا لـ5 أيام إضافية، اتخذنا قرار فسخ التعاقد من طرف واحد وتقديم شكوى لفيفا". وأكد: "كان

وأكمل: "نمتلك مستندات رسمية من الزمالك وعليها ختم النادي، تثبت أحقية اللاعب في فسخ عقده، إذ تم توجيه خطاب رسمي للزمالك يوم 12 نوفمبر لتنبيه مسؤوليه، لكن النادي لم يرد، وعند انتهاء المهلة يوم 27 نوفمبر وبعد انتظارنا لـ5 أيام إضافية، اتخذنا قرار فسخ التعاقد من طرف واحد وتقديم شكوى لفيفا".



وأكد: "كان بإمكاننا توجيه الشكوى لفيفا يوم 27، لكننا انتظرنا مباراة مازيمبي، إذ كان سيحق وقتها للفريق الكونغولي الاحتجاج بسبب مشاركة النقاز، ومن ثم سيفوز حال تعادل أو انتصار الزمالك. تعاملنا بأخلاق ورجولة".



وأوضح: "اللاعب أصبح حرا وبإمكانه الانتقال إلى أي نادٍ يريده دون الرجوع للزمالك، وكانت هناك عروض من أندية مصرية لكن اللاعب رفض مناقشتها، خاصة أنه كان يمثل الزمالك. نحترم الأهلي، لكن لن نستطيع التعليق على أي مفاوضات، وهناك عروض أيضا من تونس وأوروبا".

