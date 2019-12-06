رياضة

«تعاملنا بأخلاق ورجولة».. محامي النقاز يتحدى الزمالك

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
أكد أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، أن إدارة الزمالك لم تظهر ملحق العقد الذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، قائلا، في تصريحات تليفزيونية: "إدارة الزمالك أظهرت عقد النقاز بالفعل، لكنها لم تظهر ملحق العقد، اعتمدنا على الملحق الذي يقضي بحصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، وكان الاتفاق على تسديد الدفعة الأولى بنسبة 50% من العقد في موسم (2018- 19) خلال شهر أغسطس، وباقي المستحقات على 10 دفعات شهرية من أغسطس 2019 حتى مايو 2020، وأتحدى إدارة الزمالك أن تشهر المستندات التي تفيد حصول النقاز على 4 دفعات في الموسم الماضي".
وأكمل: "نمتلك مستندات رسمية من الزمالك وعليها ختم النادي، تثبت أحقية اللاعب في فسخ عقده، إذ تم توجيه خطاب رسمي للزمالك يوم 12 نوفمبر لتنبيه مسؤوليه، لكن النادي لم يرد، وعند انتهاء المهلة يوم 27 نوفمبر وبعد انتظارنا لـ5 أيام إضافية، اتخذنا قرار فسخ التعاقد من طرف واحد وتقديم شكوى لفيفا". وأكد: "كان
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سموحة

سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
جماهير -الأهلي (2)

جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.
كلوب وصلاح

كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الماضية من مواجهات الدوري الإنجليزي، إذ أراح كلوب الثنائي "المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو". وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها، والأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلايستيشن، عندما يحتاج اللاعبون للراحة، فهذا هو الأمر الواقع، سنحتاج حينها إلى إجراء بعض التغييرات".
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ميتشو

رسالة عاطفية من ميتشو إلى لاعبي الزمالك

وجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد أيام من رحيله عن الفريق. وقرر مجلس الزمالك إقالة ميتشو قبل أيام بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا، قبل تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا له، ورفض ميتشو (الذي أقيل عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع كارتيرون لخلافته، مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.
الزمالك- والشرقية (2)

مفاجأة.. الأمن رفض نقل لقاء الزمالك وأول أغسطس

فجّر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة، عندما أكد أن الأمن لم يوافق على إقامة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، على استاد الدفاع الجوي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى: اللاعبون يعشقون أمير.. وهذا سر رحيل ميتشو

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان الخيار الأول للفريق بعد رحيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، الذي لم يكن يرغب منصور في رحيله، بحسب تصريحاته في فيديو عبر قناته على يوتيوب. وقال رئيس القلعة البيضاء: "كارتيرون نجح مع الرجاء، ومع وادي دجلة رغم بخل ماجد سامي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي رغم أنه كان لا يملك لاعبين، ومنذ اللحظة الأولى قرارنا كان كارتيرون، بعد أن عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله يحيى على، اسمه علينا".
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مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
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