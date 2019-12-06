ليس كما تعتقد.. بخاخات الأنف قد تزيد الاحتقان

الاستخدام المفرط لبخاخات الأنف يعمل على تقليل إمداد الدم إلى الأنف، الذي يحاول تعويض هذا النقص، بالإضافة إلى تقليل حاسة الشم، وهذا ما يجعلك تشعر بأنك في حاجة إلى الدواء
يعد احتقان الأنف مرضا موسميا شائعا، ففي هذا الوقت قد تشعر بعدم قدرتك على التنفس ووجود مشكلة بداخل أنفك، كما أن مزيلات الاحتقان تبدو علاجا فعالا، وعلى الرغم من ذلك فإن الأطباء ينصحون المرضى باستخدامها بشكل معتدل، وعند التساؤل عن السبب، فإنها قد تسبب التهاب الأنف التحسسي في حالة الإفراط في استخدامها، وبمعنى آخر، الدواء قد يضغط على الأوعية الدموية في الأنف، فبينما تستطيع التنفس بعد الحصول مباشرة على البخاخ، تزول تماما تلك الراحة التي تشعر بها بعد ذلك. وذلك حسبما ذكر موقع "Health line".
بعدما يضغط البخاخ على الأوعية الدموية، ثم يعود الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى المنطقة، يمكن أن يشعر المريض بالاحتقان بشكل أكبر.
يشرح ذلك أمبير لونج، البروفيسور في جامعة تكساس، بأن الاستخدام المفرط لبخاخات الأنف يعمل على تقليل إمداد الدم إلى الأنف الذي يحاول تعويض هذا النقص، بالإضافة إلى تقليل حاسة
بعدما يضغط البخاخ على الأوعية الدموية، ثم يعود الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى المنطقة، يمكن أن يشعر المريض بالاحتقان بشكل أكبر.
يشرح ذلك أمبير لونج، البروفيسور في جامعة تكساس، بأن الاستخدام المفرط لبخاخات الأنف يعمل على تقليل إمداد الدم إلى الأنف الذي يحاول تعويض هذا النقص، بالإضافة إلى تقليل حاسة الشم، وهذا ما يجعلك تشعر بأنك في حاجة إلى مزيد من الدواء للتنفس بشكل طبيعي، ومن هنا تبقى في حلقة مفرغة.
كما قال إن هناك آليات متعددة تجعل بخاخات الأنف تسبب الاحتقان، فالأوعية الدموية يتم تنظيمها عن طريق الجهاز العصبي الودي واللا ودي مكملين بعضهما بعضًا، فعندما تنشط أعصاب الجهاز العصبي الودي، تضيق الأوعية في الأنف ويبدو لك أنك تتنفس بسهولة، وعندما تنشط أعصاب اللا ودي، تتضخم بطانة الأنف، أي تتوسع الأوعية وتسبب الزحام.
وتحفز مزيلات الاحتقان هرمون نور إبينفرين أو نور أدرينالين الذي يعمل على الأعصاب الودية، ويمكن لمضادات الاحتقان أن تؤثر فى إفراز الجسم لهذا الهرمون، لدرجة أنك عندما تتوقف عن تناوله، فإن رد فعل الجهاز السمبتاوي يؤدي إلى تورم بطانة الأنف.
وأوضح "لونج" أن بخاخات مزيل الاحتقان الأنفية تسبب تهيجا مباشرا للبطانة الأنفية، ومن ثم تسبب الالتهاب، ما يؤدي إلى تورم مباشر للبطانة ومن ثم الازدحام؛ لذا لا ينبغي أن تستخدم بخاخات مزيل الاحتقان الأنفي لأكثر من 3 أيام على التوالى.
وعند التحدث عن تأثير حبوب احتقان الأنف، قال "بونج" إنها تحمل نفس الآلية مثل البخاخات، كما أن لديها مزيدا من الآثار الجانبية.
متى تفيد البخاخات المضادة للاحتقان أو تضر؟
عندما تستخدم مزيلات احتقان الأنف قد تكون مفيدة في حالة وجود التهاب في الجهاز التنفسي العلوي مع احتقان كبير في الأنف، كما يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من نزيف الأنف المتكرر.
أما المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب فيجب أن يكونوا حذرين عند استخدام بخاخات الأنف؛ لأنها تعمل على تضييق الأوعية الدموية، ما يقلل من تورم الأنف ويحسن التنفس.
كما يجب على الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد أن يظلوا بعيدا عن مزيلات الاحتقان الأنفية، لأنهم غالبا ما يجدون صعوبة في التبول، ويمكن للأدوية أن تتسبب في توقف عنق المثانة البولية، وربما إغلاق العضلة العاصرة.
كيف تتجنب مزيلات احتقان الأنف؟
بدلا من استخدام تلك المزيلات، يمكنك التعرض لبخار الماء، والمحلول الملحي، مع الحصول على ما يكفي من النوم، فعليك معرفة أن بخار الماء يساعد في فتح الممرات الهوائية في الأنف وإذابة المخاط، كما أن استخدام المحلول الملحي مع النوم بشكل مستقيم يخفف من تضييق الأوعية الدموية.
وأشار "لونج" إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام، لكن بخاخات الستيرويد الأنفية ومزجها بمضادات الهستامين الأنفية يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الأنفي وتقليل إنتاج مخاط الأنف، ما يقلل من احتقان الأنف.
وفي النهاية، عليك معرفة أن جميع الأدوية لها آثار جانبية، ولهذا يُفضل اللجوء إلى العلاجات المنزلية.