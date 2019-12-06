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ليس كما تعتقد.. بخاخات الأنف قد تزيد الاحتقان

الاستخدام المفرط لبخاخات الأنف يعمل على تقليل إمداد الدم إلى الأنف، الذي يحاول تعويض هذا النقص، بالإضافة إلى تقليل حاسة الشم، وهذا ما يجعلك تشعر بأنك في حاجة إلى الدواء
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
مزيلات احتقان الأنف
مزيلات احتقان الأنف
يعد احتقان الأنف مرضا موسميا شائعا، ففي هذا الوقت قد تشعر بعدم قدرتك على التنفس ووجود مشكلة بداخل أنفك، كما أن مزيلات الاحتقان تبدو علاجا فعالا، وعلى الرغم من ذلك فإن الأطباء ينصحون المرضى باستخدامها بشكل معتدل، وعند التساؤل عن السبب، فإنها قد تسبب التهاب الأنف التحسسي في حالة الإفراط في استخدامها، وبمعنى آخر، الدواء قد يضغط على الأوعية الدموية في الأنف، فبينما تستطيع التنفس بعد الحصول مباشرة على البخاخ، تزول تماما تلك الراحة التي تشعر بها بعد ذلك. وذلك حسبما ذكر موقع "Health line".
بعدما يضغط البخاخ على الأوعية الدموية، ثم يعود الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى المنطقة، يمكن أن يشعر المريض بالاحتقان بشكل أكبر. يشرح ذلك أمبير لونج، البروفيسور في جامعة تكساس، بأن الاستخدام المفرط لبخاخات الأنف يعمل على تقليل إمداد الدم إلى الأنف الذي يحاول تعويض هذا النقص، بالإضافة إلى تقليل حاسة
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عملية-جراحية

إحياء امرأة بعد توقف قلبها 6.5 ساعة

تمكن أطباء إسبان من "إحياء" امرأة بريطانية بعد أن توقف قلبها لمدة 6.5 ساعة، نتيجة تعرضها بصورة مفاجئة لبرد شديد، بحسب "روسيا اليوم". وتفيد صحيفة Vanguardia أن حادثا وقع للمواطنة البريطانية أودري ميش وزوجها في كتالونيا، يوم 3 نوفمبر الماضي، ولكن الأطباء في مستشفى Vall d'Hebron في برشلونة لم يتحدثوا عنه سوى يوم الخميس، 5 ديسمبر الجاري. وتضيف: "كان الزوجان في جولة جبلية، ونتيجة تغيّر الجو فقدت المرأة وعيها، ولم يعد قلبها ينبض وتوقف تنفسها، أي لم تعد تظهر عليها أي علامات للحياة، وعند وصول رجال الإنقاذ كانت درجة حرارة جسمها 18 درجة مئوية".
مكياج-الشفاة

«الإيكولاي والبق».. علماء يحذرون من استخدام المكياج

غالبا لا تخلو حقيبة امرأة من المكياج بأنواعه المختلفة، ولكن يجب التفكير في الأمر مرة أخرى، إذ كشفت دراسة حديثة عن أن 90% من منتجات المكياج تحتوي على البكتيريا التي تضم الإيكولاي والمكورة العنقودية. كان المقلق بالنسبة للباحثين خلال الدراسة أن هذه البكتيريا تسبب الأمراض؛ مثل العدوى الجلدية، وتسمم الدم، كما وجد الباحثون أن "البيوتي بلندر" والإسفنج المستخدمين في وضع كريم الأساس على الوجه ينقلان عددا كبيرا من البكتيريا المؤذية، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
مجفف اليدين

دراسة حديثة: مجفف اليدين ينقل البكتيريا

يحاول العلماء بذل مجهود كبير ليصبح الإنسان صديقا للبيئة، ومن ثم سيكون عليه تقليل استغلال الطبيعة، وبالنظر إلى مجففات اليدين الموجودة في الحمامات العامة، فهناك دراسة جديدة ركزت على تلك الأداة، خاصة بعد اكتشاف الباحثين أنها تمتص البكتيريا البرازية من هواء الحمام، وتعيدها إلى أيدينا، كما تم نشر الدراسة في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي، ونتائجها تبدو قاطعة. في كل مرة تسحب فيها سيفون الحمام، سواءً كنت في منزلك أو في حمام عام، خاصة إن كان غطاء المرحاض مفتوحا، فإن البكتيريا تنتشر في الهواء.
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شوربة الطماطم

الطماطم مفضلة لأطفالك؟.. اصنعي منها شوربة على مائدتك

الطماطم من الخضروات الأساسية التي لا بد من تواجدها في ثلاجتك، حيث إنها إضافة لذيذة إلى بعض الأطعمة، كما هناك أصناف تعتمد اعتمادا كاملا على الطماطم كالطبيخ. وإذا كنتِ تبحثين عن اصناف جديد لتحضيرها، وخاصة أن الجو اصبح باردا قليلا، فستكون الشوربة من الأطباق الرئيسية على المائدة في وجبة الغداء، فغالبا لم تصنعي من قبل شوربة الطماطم أو حتى سمعتي عنها، لذا استعدي لتحضيرها لعائلتك كصنف جديد لن يختلف عليه شخصان أبدا، خاصة وأن مكوناتها بسيطة وجيمعها من داخل مطبخك دون الحاجة إلى شراء أي منها.
نظام غذائي للتخلص من الحبوب

دراسة: نظام الكيتو يساعدك في محاربة الانفلونزا

نظام الكيتو من الأنظمة التي ذاع صيتها منذ فترة طويلة، حيث أصبحت شائعة للتخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيه، لكن الأمر المثير ما كشفته دراسة جديدة حول أن نظام الكيتو لديه القدرة على مقاومة الانفلونزا. قام الباحثون بإطعام الفئران المصابة بفيروس الأنفلونزا نظاما غذائيا عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، مما أدى إلى ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة بتلك التي تتبع نظاما غذائيا طبيعيا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
المارينج

حضري المارينج وشجعي أطفالك على الحلوى المنزلية

ينجذب الأطفال دائما إلى الحلوى ذات الألوان المختلفة، ولهذا يحبون تناول المصاصات وغيرها من الحلويات التي تحتوي على ألوان صناعية، وإذا كنتِ تخافين على صح أطفالك وتحاولين البحث عن طرق بسيطة لصنع حلوة يفضلونها ولكن بطرق مبتكرة، فإن المارينج من الأنواع المفضلة ليس لصغارك فقط، بل للكبار أيضا، وهذه الحلوى ليست وليدة هذا العصر بل إنها تصنع منذ وقت طويل، وبدلا من شرائها من الخارج فيمكنك تحضريها في 30 دقيقة وبكميات كافية وبالتالي تسعدين اطفال وتضمنين ما يتناولونه.
علاج -الصداع

كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ

بين كل الأوجاع والأمراض في الحياة اليومية، قد يبدو أن جسمك يفشل في مقاومتها بمفرده في كثير من الأحيان، لكن في الحقيقة هناك مغزى أبعد لا تدركه، وذلك لأن تلك الآلام والأعراض الغريبة التي تظهر عليك دليل على أن جسمك أكبر حامي لك. من تنظيم درجة حرارة أعضاءك إلى طرد البكتيريا من أذنيك وعينيك، يعمل جسمك باستمرار لإبقائك في حالة جيدة، لذا هل ترغب في معرفة المزيد حول رموشك واظافرك ووظيفتهما، وكيف يحمي جسمك نفسه؟.. تعرف على التفاصل وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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