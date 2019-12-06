ليس كما تعتقد.. بخاخات الأنف قد تزيد الاحتقان

الاستخدام المفرط لبخاخات الأنف يعمل على تقليل إمداد الدم إلى الأنف، الذي يحاول تعويض هذا النقص، بالإضافة إلى تقليل حاسة الشم، وهذا ما يجعلك تشعر بأنك في حاجة إلى الدواء

تحرير:فيروز ياسر ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

مزيلات احتقان الأنف

يعد احتقان الأنف مرضا موسميا شائعا، ففي هذا الوقت قد تشعر بعدم قدرتك على التنفس ووجود مشكلة بداخل أنفك، كما أن مزيلات الاحتقان تبدو علاجا فعالا، وعلى الرغم من ذلك فإن الأطباء ينصحون المرضى باستخدامها بشكل معتدل، وعند التساؤل عن السبب، فإنها قد تسبب التهاب الأنف التحسسي في حالة الإفراط في استخدامها، وبمعنى آخر، الدواء قد يضغط على الأوعية الدموية في الأنف، فبينما تستطيع التنفس بعد الحصول مباشرة على البخاخ، تزول تماما تلك الراحة التي تشعر بها بعد ذلك. وذلك حسبما ذكر موقع "Health line".

بعدما يضغط البخاخ على الأوعية الدموية، ثم يعود الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى المنطقة، يمكن أن يشعر المريض بالاحتقان بشكل أكبر. يشرح ذلك أمبير لونج، البروفيسور في جامعة تكساس، بأن الاستخدام المفرط لبخاخات الأنف يعمل على تقليل إمداد الدم إلى الأنف الذي يحاول تعويض هذا النقص، بالإضافة إلى تقليل حاسة