بكاميرا سيلفى 32 ميجابكسل| إنفينكس تطلق هاتف S5 بمصر

احتفلت شركة إنفينكس المتخصصة في قطاع الهواتف الذكية والمصممة للأجيال الشابة بإطلاق هاتفها الذكي infinix S5 في مصر بأكبر شاشة عرض بتصميم Infinity-O وبسعر 2999 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

إنفينكس S5

أطلقت شركة إنفينكس هاتفها S5 الذي يحتل المرتبة الأولى في هذه الفئة السعرية أقل من 3000 جنيه، حيث يأتي الهاتف بأكبر شاشة Infinity-O 6.6 بوصة، وهو واحد من عدد قليل من الأجهزة المزودة بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل، وهو الجهاز الوحيد الذي يحتوي على 4 كاميرات خلفية AI. ليس هذا فقط، بل يقدم S5 ذاكرة تخزين متميزة بسعة تخزين 128 جيجابت وذاكرة عشوائية 6 جيجارام، وهو ما يحقق أفضل تجربة مستخدم لهاتف ذكي في هذه الفئة السعرية، وتحاول بذلك إنفينكس تأكيد التزامها بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين الشباب في الأسواق الناشئة العالمية.

من جانبه قال هنري بارك، مدير العلامة التجارية لشركة Infinix Egypt: "إن إطلاق S5 بمنزلة بيان رسمي من الشركة يعكس أهداف علامتنا التجارية"، موضحا أن مهمة سلسلة S هي "صورة سيلفي رائعة تضع المستخدمين في بؤرة الاهتمام" مع توفير الكثير من الإمكانيات والخصائص المتميزة في هذا النطاق السعري. وأضاف بارك أن السوق