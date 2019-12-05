بكاميرا سيلفى 32 ميجابكسل| إنفينكس تطلق هاتف S5 بمصر

احتفلت شركة إنفينكس المتخصصة في قطاع الهواتف الذكية والمصممة للأجيال الشابة بإطلاق هاتفها الذكي infinix S5 في مصر بأكبر شاشة عرض بتصميم Infinity-O وبسعر 2999 جنيها
أطلقت شركة إنفينكس هاتفها S5 الذي يحتل المرتبة الأولى في هذه الفئة السعرية أقل من 3000 جنيه، حيث يأتي الهاتف بأكبر شاشة Infinity-O 6.6 بوصة، وهو واحد من عدد قليل من الأجهزة المزودة بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل، وهو الجهاز الوحيد الذي يحتوي على 4 كاميرات خلفية AI. ليس هذا فقط، بل يقدم S5 ذاكرة تخزين متميزة بسعة تخزين 128 جيجابت وذاكرة عشوائية 6 جيجارام، وهو ما يحقق أفضل تجربة مستخدم لهاتف ذكي في هذه الفئة السعرية، وتحاول بذلك إنفينكس تأكيد التزامها بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين الشباب في الأسواق الناشئة العالمية.
من جانبه قال هنري بارك، مدير العلامة التجارية لشركة Infinix Egypt: "إن إطلاق S5 بمنزلة بيان رسمي من الشركة يعكس أهداف علامتنا التجارية"، موضحا أن مهمة سلسلة S هي "صورة سيلفي رائعة تضع المستخدمين في بؤرة الاهتمام" مع توفير الكثير من الإمكانيات والخصائص المتميزة في هذا النطاق السعري.
وأضاف بارك أن السوق
من جانبه قال هنري بارك، مدير العلامة التجارية لشركة Infinix Egypt: "إن إطلاق S5 بمنزلة بيان رسمي من الشركة يعكس أهداف علامتنا التجارية"، موضحا أن مهمة سلسلة S هي "صورة سيلفي رائعة تضع المستخدمين في بؤرة الاهتمام" مع توفير الكثير من الإمكانيات والخصائص المتميزة في هذا النطاق السعري.
وأضاف بارك أن السوق المصري من الأسواق المهمة التي توليها إنفينكس أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه بجانب اهتمام الشركة بتقديم أحدث تكنولوجيا وإتاحتها للمستهلك المصري من خلال هواتفها الذكية وبسعر مناسب، تسعى الشركة بشتى الطرق لخدمة المجتمع الذي تعمل فيه، مؤكدا أن المسؤولية المجتمعية أحد المجالات المهمة بالنسبة لـinfinix.
من جانبه أضاف المهندس رامى عثمان، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة MediaTek المتخصصة في صناعة المعالجات وأشباه الموصلات "يدعم Infinix S5 معالج MediaTek Helio P22 الذي يوفر للمستهلكين أحدث ميزات الهواتف الذكية والتقنيات الرائعة بأسعار في متناول الجميع؛ مثل دعم كاميرا سيلفي 32MPIn-Display AI و4 كاميرات AIrear".
وأكد المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة MediaTek: "يتيح معالج Helio P22 الموفر للطاقة من MediaTek لصناع الأجهزة طرح أجهزة New Premium في السوق وإعادة تشكيل توقعات ما يمكن أن يقدمه الهاتف الذكي المزود بكاميرا سيلفي بأسعار معقولة".
مواصفات هاتف Infinix S5
إحدى أبرز ميزات S5 هى شاشة HD + Infinity-O مقاس 6.6 بوصة، ما يجعله الهاتف الذكي الوحيد في السوق المصري تحت سعر 3000 جنيه بهذه الخاصية المتقدمة، وتعتمد شاشة Infinity-O على تصميم أقل حجما، ما يسمح لـS5 بتحقيق نسبة شاشة إلى جسم الهاتف 90.5%، مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9 التي تتبع اتجاهات شاشة السينما الحالية؛ لذلك يوفر S5 للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة للألعاب والفيديوهات.
كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل تدعم الذكاء الاصطناعي
يتميز S5 بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل مع بكسل أكبر بحجم 1.6 ميكرون وفتحة عدسة F2.0 وتقنية بكسل فائقة 4 في 1.
عندما يلتقط المستخدمون صورًا، تنفذ الكاميرا الذاتية In-Display AI تلقائيا بتأثير 4 في 1، استنادا إلى قيمة ISO، ما يتيح للمستخدم التقاط صور سيلفي حادة وواضحة، خاصة في الإضاءة المنخفضة، حيث إن تكنولوجيا HDR + الجديدة على S5 هي عبارة عن مزيج من التعرف على الوجوه والتعرف الذكي على المشهد.
4 كاميرات خلفية
ويتضمن S5 4 كاميرات خلفية بخاصية AI وفلاشا رباعيا، وتتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل عالية الدقة + ultra wide-angle lens + macro lens camera + a depth field camera، وتتيح الكاميرات الأربع 16+5+2+ AI lens للمستخدم صورا أكثر دقة ومقاطع فيديو متنوعة من زوايا مختلفة، وهو ما يعد قفزة تكنولوجية كبيرة، مقارنةً بالجيل الأخير من نفس الهاتف.
بطارية بقوة 4000 مللي أمبير
يأتي S5 ببطارية كبيرة بقوة 4000 مللي أمبير مع إمكانية Xcharge (الشحن الذكي)، الذي يقوم بتوفير الطاقة وإدارتها بشكل ذكي، بجانب معالج MediaTek Helio P22 ويعمل على نظام AndroidTM 9 Pie، وهو متوفر على منصات التجارة الإلكترونية ومحلات البيع المباشر. إنفينكس تطلق S5، أول هاتف بكاميرا سيلفى 32 ميجابكسل وشاشة infinity O بسعر 2999 جنيها مصريا.