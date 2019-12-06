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في حدث عالمي.. نوكيا تطلق هاتفها 2.3 من أهرامات مصر

من مصر أطلقت شركة نوكيا العالمية أحدث هواتفها للفئة المتوسطة، وهو الهاتف الذي يضم مواصفات جيدة تتناسب مع السعر المحدد دون 2000 جنيه مصري ويدعم الذكاء الاصطناعي
تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
هاتف نوكيا 2.3
هاتف نوكيا 2.3
نجحت شركة نوكيا مصر في تنظيم أقوى مؤتمراتها العالمية لإطلاق أحدث هواتف نوكيا، حيث اختارت نوكيا العالمية سفح الأهرامات المصرية ليكون مقرا لإطلاق هاتف نوكيا 2.3 الذي تستهدف من خلاله الشريحة الكبرى من مستخدمي الهواتف الذكية. وجاء الحدث حاملا الطابع الفرعوني المصري المتميز، ونقلت كل دول العالم الحدث من مصر عبر البث المباشر على الإنترنت، ويأتي هاتف نوكيا 2.3 بخصائص الكاميرا المزدوجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقادرة على التقاط أفضل الصور K. ويحظى نوكيا 2.3 كذلك بشاشة عرض كبيرة الحجم وفائقة الوضوح، قياس +6.2 بوصة.
ويأتي هاتف نوكيا 2.3 جاهزا للتشغيل بنظام أندرويد 10، وفضلا عن ذلك، يستفيد الهاتف من تحديثات الحماية الشهرية المضمونة لمدة ثلاثة أعوام، وتحديثات نظام التشغيل لمدة عامين، ما يضمن تطور أداء هذا الهاتف الذكي بمرور الوقت. ويضم هاتف نوكيا 2.3 كاميرا مزدوجة، مع خاصية "اللقطات الموصى بها"، وهي خاصية جديدة
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انفينكس S5

بكاميرا سيلفى 32 ميجابكسل| إنفينكس تطلق هاتف S5 بمصر

أطلقت شركة إنفينكس هاتفها S5 الذي يحتل المرتبة الأولى في هذه الفئة السعرية أقل من 3000 جنيه، حيث يأتي الهاتف بأكبر شاشة Infinity-O 6.6 بوصة، وهو واحد من عدد قليل من الأجهزة المزودة بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل، وهو الجهاز الوحيد الذي يحتوي على 4 كاميرات خلفية AI. ليس هذا فقط، بل يقدم S5 ذاكرة تخزين متميزة بسعة تخزين 128 جيجابت وذاكرة عشوائية 6 جيجارام، وهو ما يحقق أفضل تجربة مستخدم لهاتف ذكي في هذه الفئة السعرية، وتحاول بذلك إنفينكس تأكيد التزامها بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين الشباب في الأسواق الناشئة العالمية.
تجسس

أكثر تعقيدا.. كاسبرسكي تحذر من هجمات إلكترونية 2020

أطلع باحثو كاسبرسكي المعنيين على رؤيتهم وتوقعاتهم حيال التهديدات المستمرة المتقدمة في عام 2020، وأشاروا إلى كيفية تغيّر مشهد الهجمات الموجهة في الأشهر المقبلة، ويوضح التوجه العام أن التهديدات ستزداد تطورًا وتصبح أكثر دقة وتنوعًا تحت تأثير عوامل خارجية عدة؛ مثل تطور تقنيات تعلّم الآلات، أو التطور في تقنيات التزييف العميق وانتشارها، أو التوترات حول طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، وطورت توقعات كاسبرسكي بناءً على تغييرات شهدها فريق البحث والتحليل العالمي التابع للشركة خلال عام 2019، ليدعم ببعض الإرشادات والأفكار مجتمع الأمن الرقمي.
انفينكس S5

«إنفينكس» تستعد لإطلاق هاتفها الجديد S5 بداية ديسمبر

تستعد شركة Infinix للهواتف الذكية، والموجودة في أكثر من 30 سوقا ناشئة حول العالم، لطرح هاتفها الجديد Infinix S5، خلال شهر ديسمبر المقبل، الذي تصفه بأنه سيكون طفرة جديدة في مجال الهواتف الذكية بحسب الخبراء والمتخصصين الذين تمكنوا من تجربة الهاتف وأبدوا رأيهم فيه. ويعد هاتف إنفينكس S5 الجديد هو الجيل الأكثر تطورا في سلسلة S المميزة، إذ أطلقت Infinix خلال الربع الأول من العام الجاري هاتفها المميز إنفينكس S4، الذي لاقى قبولا كبيرا من المستخدمين في مصر، خصوصا فئة الشباب، وحقق مبيعات كبيرة خلال فترة قصيرة؛ لثقة المستهلك المصري في منتجات الشركة.
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نوكيا7,2

المزايا والعيوب.. ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا 7.2

تدريجيا تعود شركة نوكيا في عالم الهواتف الذكية، بعدما كانت تسيطر على الحصة الكبرى في القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، وترجع قوتها في الشهور الأخيرة بعدما استحوذت عليها شركة HMD لتبدأ من جديد في تلميع العلامة التجارية الأشهر. يأتي ذلك مدعومًا بطرح مجموعة من الهواتف ذات المواصفات القوية، تستهدف من خلالها الفئة المتوسطة وبأسعار تنافسية، وعلى مدار الأسابيع الأخيرة كانت لنوكيا مجموعة من الهواتف الذكية المتميزة طرحتها في مصر، يأتي على رأسها هاتف نوكيا 7.2 صاحب المواصفات والتصميم الجذاب، ونحاول في السطور التالية شرح مزايا وعيوب هاتف نوكيا 7.2.
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