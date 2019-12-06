في حدث عالمي.. نوكيا تطلق هاتفها 2.3 من أهرامات مصر

من مصر أطلقت شركة نوكيا العالمية أحدث هواتفها للفئة المتوسطة، وهو الهاتف الذي يضم مواصفات جيدة تتناسب مع السعر المحدد دون 2000 جنيه مصري ويدعم الذكاء الاصطناعي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

هاتف نوكيا 2.3

نجحت شركة نوكيا مصر في تنظيم أقوى مؤتمراتها العالمية لإطلاق أحدث هواتف نوكيا، حيث اختارت نوكيا العالمية سفح الأهرامات المصرية ليكون مقرا لإطلاق هاتف نوكيا 2.3 الذي تستهدف من خلاله الشريحة الكبرى من مستخدمي الهواتف الذكية. وجاء الحدث حاملا الطابع الفرعوني المصري المتميز، ونقلت كل دول العالم الحدث من مصر عبر البث المباشر على الإنترنت، ويأتي هاتف نوكيا 2.3 بخصائص الكاميرا المزدوجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقادرة على التقاط أفضل الصور K. ويحظى نوكيا 2.3 كذلك بشاشة عرض كبيرة الحجم وفائقة الوضوح، قياس +6.2 بوصة.

ويأتي هاتف نوكيا 2.3 جاهزا للتشغيل بنظام أندرويد 10، وفضلا عن ذلك، يستفيد الهاتف من تحديثات الحماية الشهرية المضمونة لمدة ثلاثة أعوام، وتحديثات نظام التشغيل لمدة عامين، ما يضمن تطور أداء هذا الهاتف الذكي بمرور الوقت. ويضم هاتف نوكيا 2.3 كاميرا مزدوجة، مع خاصية "اللقطات الموصى بها"، وهي خاصية جديدة