في حدث عالمي.. نوكيا تطلق هاتفها 2.3 من أهرامات مصر

من مصر أطلقت شركة نوكيا العالمية أحدث هواتفها للفئة المتوسطة، وهو الهاتف الذي يضم مواصفات جيدة تتناسب مع السعر المحدد دون 2000 جنيه مصري ويدعم الذكاء الاصطناعي
نجحت شركة نوكيا مصر في تنظيم أقوى مؤتمراتها العالمية لإطلاق أحدث هواتف نوكيا، حيث اختارت نوكيا العالمية سفح الأهرامات المصرية ليكون مقرا لإطلاق هاتف نوكيا 2.3 الذي تستهدف من خلاله الشريحة الكبرى من مستخدمي الهواتف الذكية. وجاء الحدث حاملا الطابع الفرعوني المصري المتميز، ونقلت كل دول العالم الحدث من مصر عبر البث المباشر على الإنترنت، ويأتي هاتف نوكيا 2.3 بخصائص الكاميرا المزدوجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقادرة على التقاط أفضل الصور K. ويحظى نوكيا 2.3 كذلك بشاشة عرض كبيرة الحجم وفائقة الوضوح، قياس +6.2 بوصة.
ويأتي هاتف نوكيا 2.3 جاهزا للتشغيل بنظام أندرويد 10، وفضلا عن ذلك، يستفيد الهاتف من تحديثات الحماية الشهرية المضمونة لمدة ثلاثة أعوام، وتحديثات نظام التشغيل لمدة عامين، ما يضمن تطور أداء هذا الهاتف الذكي بمرور الوقت.
ويضم هاتف نوكيا 2.3 كاميرا مزدوجة، مع خاصية "اللقطات الموصى بها"، وهي خاصية جديدة
ويأتي هاتف نوكيا 2.3 جاهزا للتشغيل بنظام أندرويد 10، وفضلا عن ذلك، يستفيد الهاتف من تحديثات الحماية الشهرية المضمونة لمدة ثلاثة أعوام، وتحديثات نظام التشغيل لمدة عامين، ما يضمن تطور أداء هذا الهاتف الذكي بمرور الوقت.
ويضم هاتف نوكيا 2.3 كاميرا مزدوجة، مع خاصية "اللقطات الموصى بها"، وهي خاصية جديدة من هواتف نوكيا، لمساعدة المستخدم على اختيار أفضل الصور الملتقطة، سواء كانت لقطة لقفزة دورانية في الهواء، أو لصورة جماعية لأفراد العائلة وهم مبتسمون، أو لتسجيل هدف في المرمى.
وبفضل ما يشتمل عليه هاتف نوكيا 2.3 من زر مخصص لمساعد جوجل2، يمكن للمستخدمين توفير وقت ثمين، إذ يمكنهم عبر الأوامر الصوتية الاطلاع على الفعاليات المقبلة على مدخلات التقويم، ومواعيد وسائل المواصلات، وغيرها من المعلومات المفيدة. كما يظهر نوكيا 2.3 بخاصية التعرف البيومتري على الوجوه، ما يسمح بفتح الهاتف بطرفة عين.
وقال جوهو سارفيكاس، مدير المنتجات في HMD العالمية: "حظيت الهواتف من عائلة نوكيا 2 بإعجاب وتقدير المستهلكين حول العالم. ويمثل هاتف نوكيا 2.3 خطوة مهمة في سبيل الإيفاء بوعودنا للمستهلكين بمنحهم تجارب استخدام رائعة تدوم لوقت طويل، وهو ما ينعكس على قدرة المستخدمين على الاستفادة من الترقية المجانية لنظام التشغيل لمدة عامين، والحصول على تحديثات الحماية لمدة عامين حتى فى هواتف الفئة السعرية الأدنى. وعلاوة على ذلك، تتوفر لهذه العائلة من الهواتف إمكانيات الذكاء الاصطناعي الرائدة في القطاع، وشاشة العرض الضخمة، وبطاريتنا التي نفخر بها، والقادرة على مواصلة العمل ليومين كاملين، وهي العوامل التي تجعل من هاتف نوكيا 2.3 الرفيق المثالي لأولئك الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية بصفتها الأجهزة ذات الأولوية لديهم".
استكشف جانبك المبدع
يظهر الهاتف نوكيا 2.3 مشمولا بخاصية "نمط البورتريه"، الذي يعزز من ظهور ما تقوم بتصويره، ويطمس بمهارة خلفية الصورة، ما ينتج صورا مذهلة لا يمكن إغفالها. قم ببساطة باستخدام صور جوجل Google photos لضبط درجة الطمس بعد التقاط الصورة، وبواسطة الكاميرا المزدوجة بقدرة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين التقاط بورتريهات مميزة، بفضل مجموعة متنوعة من تأثيرات أنماط "بوكيه" الحصرية.
تجربة ترفيه طويلة الأمد
تمتع بطاقة حاضرة طوال اليوم مع بطارية نوكيا 2.3 التي تدوم ليومين، والمدمجة مع تقنية البطارية التكيفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتعرف البطارية على عادات استخدامك للتطبيقات، بما يمكنك من استخدام هاتفك لفترة أطول، والانغماس في مشاهدة أفلامك ومسلسلاتك المفضلة. ارتَح في مكانك واسترخِ، وتمتع بالمشاهدة على الشاشة فائقة الوضوح قياس +6.2 بوصة، وما تعرضه من قصصك المفضلة، بينما الهاتف في راحة يدك.
تجربة استخدام تتطور باستمرار
الهاتف نوكيا 2.3 جاهز لتشغيل نظام أندرويد 10، مع ضمان تحديثات الحماية الشهرية لمدة 3 سنوات، وتحديثات نظام التشغيل لعامين، وبذلك يتواصل تحسن أداء هاتفك الذكي بمرور الوقت، وهو ما يضمن للمستخدمين جدوى استثمارهم المستقبلي.
السعر والتوفر
يتوفر الهاتف نوكيا 2.3 في السوق المصري بألوان الأخضر السماوي والأصفر الرملي والأسود الفحمي، ابتداءً من 6 يناير، وبسعر 1799 جنيها مصريا.