مصر تستضيف أول اجتماع للذكاء الاصطناعي تابع للاتحاد إفريقيا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

اجتماع الذكاء الاصطناعي

انعقدت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي والذي استمر على مدار يومين في 3 و4 ديسمبر؛ حيث شهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة والتي تشمل العمل على وضع "استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعي"، وصياغة موقف افريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئي الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات على رأسها موقف الذكاء الاصطناعي في افريقيا واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع في عدد من الدول الأعضاء،

كما تم استعراض الجهود المبذولة من القطاعات غير الحكومية في هذا المجال نظرا لأهمية دورها في القارة الافريقية، كما تم مراجعة أهم المبادرات الدولية بهذا الشأن. وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود والرؤى لكل من دول أثيوبيا والكاميرون وأوغندا والجزائر ومصر في هذا المجال بهدف تبادل الخبرات، كما تم مناقشة عدد