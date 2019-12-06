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مصر تستضيف أول اجتماع للذكاء الاصطناعي تابع للاتحاد إفريقيا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
اجتماع الذكاء الاصطناعي
اجتماع الذكاء الاصطناعي
انعقدت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي والذي استمر على مدار يومين في 3 و4 ديسمبر؛ حيث شهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة والتي تشمل العمل على وضع "استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعي"، وصياغة موقف افريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئي الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات على رأسها موقف الذكاء الاصطناعي في افريقيا واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع في عدد من الدول الأعضاء،
كما تم استعراض الجهود المبذولة من القطاعات غير الحكومية في هذا المجال نظرا لأهمية دورها في القارة الافريقية، كما تم مراجعة أهم المبادرات الدولية بهذا الشأن. وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود والرؤى لكل من دول أثيوبيا والكاميرون وأوغندا والجزائر ومصر في هذا المجال بهدف تبادل الخبرات، كما تم مناقشة عدد
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لتوظيف الشباب.. شراكة بين «أورنج مصر» و«بنك ناصر»

شهد كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة أورنج للاتصالات؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر. وقد وقع على المذكرة كل من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
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البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.19مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13622.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 521.87 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382.15 نقطة.
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صادرات مصر ترتفع إلى 21 مليار دولار خلال 10 أشهر

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سميح ساويرس يستحوذ على امتياز «توماس كوك» في ألمانيا

استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس عبر مجموعته Raiffeisen Touristik Group على امتياز شركة توماس كوك في ألمانيا، ما يترتب عليه انتقال مئات وكالات السفر إلى ساويرس ليصبح واحدا من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا، وفقا لصحيفة "هاندلسبلات". ويمتلك ساويرس 74.9 في المئة من مجموعة رايفايزن للسياحة Raiffeisen Touristik Group، التي تحقق نحو 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم المجموعة العلامة التجارية أوتو ريسلاند، وتوماس كوك هولندا و700 وكالة سفر خاصة.
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