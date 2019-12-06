لتوظيف الشباب.. شراكة بين «أورنج مصر» و«بنك ناصر»

شهدت شركة أورنج مصر نشاطا مكثفا على مدار الأيام الماضية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مهمة جدا على مستوى الخدمات المالية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

اتفاقية أورنج وبنك ناصر

شهد كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة أورنج للاتصالات؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر. وقد وقع على المذكرة كل من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة على العمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة، بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية