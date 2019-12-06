لتوظيف الشباب.. شراكة بين «أورنج مصر» و«بنك ناصر»
شهدت شركة أورنج مصر نشاطا مكثفا على مدار الأيام الماضية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مهمة جدا على مستوى الخدمات المالية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة
تحرير:أحمد البرماوي
٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
اتفاقية أورنج وبنك ناصر
شهد كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة أورنج للاتصالات؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر. وقد وقع على المذكرة كل من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة على العمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة، بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة على العمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة، بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة فى المجتمع، للعمل على محاربة البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن اتفاقية اليوم تمثل نموذجا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخطوة جديدة على طريق بناء مصر الرقمية، مشيرا إلى التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، من أهمها الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة في كل أنحاء مصر فى صرف المعاشات، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ مبادرة "وظيفة تك".
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الغرض من مذكرة التفاهم هو تحديد الأحكام والشروط التي بناءً عليها سوف تتم صياغة اتفاقية التعاون بين الشركة والبنك، إذ إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة أورنج، بالإضافة إلى خدمات البنك المختلفة للتسهيل على عملائه، وسوف يتم عمل تصميم موحد لهذه المنافذ، وبشعار موحد على مستوى الجمهورية؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التعاون هو إتاحة فرص عمل للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لتشغيل الشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الشباب.
وقد أوضح المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر، أن هذه الاتفاقية تعد من النماذج الناجحة للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال دعم وزارة التضامن الاجتماعي التي ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة المثمرة.
وأضاف: "نشعر بالفخر لاستطاعتنا توصيل الخدمات الرقمية إلى أكثر من 150 قرية في المناطق النائية كمرحلة أولى، والتي ستوفر بدورها الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأسهل، كما ستساهم في توفير فرص العمل للشباب وتساهم في الوقت نفسه فى تيسير حياة المواطنين من خلال زيارة منافذ خدمات أورنج في الأماكن القريبة منهم، دون الحاجة للسفر مسافات طويلة لإنجازها".
وفي سياق مختلف، وقعت "أورنج مصر" مذكرة تفاهم مع شركة تنمية وإدارة القرى الذكية برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للبدء في مشروع يستهدف تطوير محطات وأماكن الانتظار الخاصة بالحافلات فى القرية الذكية. جاء ذلك على هامش مشاركة الطرفين في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشمل عملية التطوير التي ستقوم أورنج مصر بتنفيذها، توفير خدمات الإنترنت اللا سلكي بالمحطات، ولوحات إرشادية إلكترونية يمكن تغذيتها بمواعيد الرحلات ومواعيد مغادرة ووصول الحافلات من غرف التحكم الرئيسية بشكل مباشر ولحظي، بالإضافة إلى تزويد المحطات وأماكن الانتظار بوحدات شحن الهاتف المحمول ووحدات الإنارة الذكية وشاشات عرض إلكترونية يتم من خلالها بث مواد إعلانية وفقا لما تمت برمجتها عليه مسبقا.
يأتي هذا الاتفاق متسقا مع اتجاهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، إذ تعد هذه إحدى الخطوات المهمة لأجل تقديم خدمات أسرع وأرخص وأفضل كفاءة للمستخدمين، وترتكز بشكل كامل وفعال على منظومات رقمية.