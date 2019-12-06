سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لتوظيف الشباب.. شراكة بين «أورنج مصر» و«بنك ناصر»

شهدت شركة أورنج مصر نشاطا مكثفا على مدار الأيام الماضية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مهمة جدا على مستوى الخدمات المالية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة
تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
اتفاقية أورنج وبنك ناصر
اتفاقية أورنج وبنك ناصر
شهد كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة أورنج للاتصالات؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر. وقد وقع على المذكرة كل من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة على العمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة، بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية
اقرأ المزيد
اجتماع الذكاء الاصطناعي

مصر تستضيف أول اجتماع للذكاء الاصطناعي تابع للاتحاد إفريقيا

انعقدت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي والذي استمر على مدار يومين في 3 و4 ديسمبر؛ حيث شهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة والتي تشمل العمل على وضع "استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعي"، وصياغة موقف افريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئي الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات على رأسها موقف الذكاء الاصطناعي في افريقيا واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع في عدد من الدول الأعضاء،
بورصة (2)

البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.19مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13622.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 521.87 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382.15 نقطة.
صادرات-تركيا للعراق

صادرات مصر ترتفع إلى 21 مليار دولار خلال 10 أشهر

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، إذ سجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. كما شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 3%، إذ سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.
سميح-ساويرس

سميح ساويرس يستحوذ على امتياز «توماس كوك» في ألمانيا

استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس عبر مجموعته Raiffeisen Touristik Group على امتياز شركة توماس كوك في ألمانيا، ما يترتب عليه انتقال مئات وكالات السفر إلى ساويرس ليصبح واحدا من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا، وفقا لصحيفة "هاندلسبلات". ويمتلك ساويرس 74.9 في المئة من مجموعة رايفايزن للسياحة Raiffeisen Touristik Group، التي تحقق نحو 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم المجموعة العلامة التجارية أوتو ريسلاند، وتوماس كوك هولندا و700 وكالة سفر خاصة.
اقرأ المزيد من الأخبار
بنك-ناصر-الاجتماعى

عقد تعاون بين بنك ناصر وشركة مصر لتأمينات الحياة

وقع بنك ناصر الاجتماعي عقد تعاون، اليوم الأربعاء، مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لتقديم منتجات الشركة داخل فروع البنك، وذلك بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات. وقالت غادة والي، إنه تمت الموافقة على إبرام الاتفاق في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسويق منتجات شركات التأمين للعملاء من خلال الفروع المحددة للبنك.
PHOTO-2019-11-25-12-36-18

بشراكة اورنج.. نجاح كبير لملتقى التوظيف «شغلني»

حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات. انعقد الحدث الذي انطلق بشراكة استراتيجية من اورنچ في مبنى الجريك كامبس التابع للجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك وموقع التوظيف الإلكتروني "شغلني. وتنوعت فرص العمل التي قدمها الملتقى بين مندوبي مبيعات وفنيين ومحاسبين وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]