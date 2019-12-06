رياضة

اليوم.. التقييم السنوى لكوسكواد فى الفيزيك والبودى بيلدينج

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
KO Squad - كوسكواد
KO Squad - كوسكواد
في حدث هو الأكبر في عالم رياضة كمال الأجسام في مصر والوطن العربي، وفي إطار نشر الثقافة الرياضية في المجتمع وتحفيز الشباب على ممارستها، تنظم مؤسسة «KO Squad»، يومي الجمعة والسبت، 6 و7 من شهر ديسمبر الجاري، التقييم السنوي لعام 2019 الخاص بضم لاعبين جدد لرياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام)، في أكبر تجمع شبابي داخل الصالة المغطاة باستاد المقاولون العرب، ويبلغ عدد المشاركين في اختبارات التقييم هذا العام 3 آلاف متسابق، بزيادة 700 متسابق عن تقييم الموسم الماضي الذي أقيم بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.
وتشهد اختبارات التقييم كل عام إقبالا كبيرًا من الشباب للحصول على فرصة الانضمام للفريق والفوز بالرعاية لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية، الذي يسعى إليه الكثير من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.وسيكون هناك طاقم تحكيم أجنبي لاختيار المتسابقين الفائزين بالرعاية لمدة عام، مكون من: "توم كوليمان، شون راي، جيمس
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