اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

أردوغان والسراج

طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا مؤخرا اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق "فايز السراج" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في مدينة "اسطنبول".