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اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.
ووقعت حكومة الوفاق وتركيا مؤخرا اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق "فايز السراج" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في مدينة "اسطنبول".
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الصين: معتقل جوانتانامو يظهر «نفاق» أمريكا في قضايا حقوق الإنسان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن التقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن تعرض معتقلين في معسكر جوانتانامو للتعذيب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جعل العالم أكثر وعيا بما وصفته بـ "نفاق الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس رسما يدويا لسجين في معتقل جوانتانامو يظهر فيه تفاصيل التعذيب التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية أثناء حبسه.
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خبير دولي: إفريقيا الأعلى عالميًا من حيث عمالة الأطفال

حذر المستشار الفني لمشروع تسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا التابع لمنظمة العمل الدولية مينورو أوجازاوارا، من أن القارة الإفريقية تسجل أعلى معدل لعمالة الأطفال في العالم، حيث يعمل واحد من كل خمسة أطفال دون السن القانوني، فيما لا تتعدى هذه النسبة 4% في شمال إفريقيا. ولفت المسئول الدولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرابع عشر الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم في العاصمة الإيفوارية /أبيدجان/ - إلى أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال كأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين يعلمون تحت السن القانونية عام 2016 نحو 152 مليون طفل، ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 121 مليون طفل بحلول عام 2025.
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11 قتيلًا و42 مصابًا في انفجار بصالة أفراح غربي إيران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية مجتبى خالدي، مصرع 11 شخصا وإصابة 42 آخرين في انفجار وقع في صالة للأفراح في مدينة (سقز) بمحافظة كردستان غربي إيران. وأوضح مجتبى خالدي في تصريح أوردته وكالة (فارس) الإيرانية، اليوم الجمعة- أنه بعد وقوع الانفجار تم إرسال 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. من جهته، أوضح مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية حسين خوش إقبال، أن الحادث أدى إلى مصرع 11 شخصا هم 5 أطفال و5 نساء ورجل واحد.
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تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
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قبرص: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لبلادنا

أثار وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبس، مسألة الانتهاكات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وذلك في مداخلاته خلال انعقاد مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي مؤخرا في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، إذ شدد على أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الجرائم التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، قائلا: "إن نائب وزير الخارجية اليوناني يراسيموس توماس أثار أيضا خلال مجلس الطاقة مسألة توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي أعلن عنها المسؤولون الأتراك".
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المسماري: معركة الجيش الليبي أصبحت ضد أطماع تركيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدًا أن معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمنة على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الجيش اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب.
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مصر عن اتفاق التعان الأمني والبحري بين أنقرة والسراج: غير شرعي

أدانت جمهورية مصر العربية، الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية، وأكدت مصر في بيان أصدرته الخارجية اليوم الخميس، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وتنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
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تركيا تعتقل 46 شخصًا انتقدوا عدوانها على سوريا

اعتقلت السلطات التركية 46 شخصاً لانتقادهم العدوان التركي على شمال شرق سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن قوات الأمن التركية اعتقلت ستة وأربعين شخصا في مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.
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