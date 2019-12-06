رياضة

رسميا.. رفع الحظر عن تشيلسي في سوق الانتقالات

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
تشيلسي
تشيلسي
قررت محكمة التحكيم الرياضي "تاس"، اليوم الجمعة، تخفيض عقوبة نادي تشيلسي الإنجليزي والسماح له بإجراء تعاقدات، بدءًا من سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020. وخفضت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة تشيلسي بسبب مخالفته قواعد انتقالات اللاعبين القصر، من فترتين في سوق الانتقالات إلى فترة واحدة، كما خفضت الغرامة المالية التي يتوجب على النادي اللندني دفعها من 607 آلاف دولار إلى نصف هذا المبلغ. وقالت محكمة التحكيم الرياضي في بيان، إن تشيلسي كان متهما بخرق قوانين تتعلق بالتعاقدات الدولية وتسجيل لاعبين قصر، لكن لعدد أقل من اللاعبين.
وواصلت محكمة التحكيم الرياضي: "تبين أنه متهم بثلث من هذه القوانين من قبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)"، وأضاف أن المخالفات بشأن قوانين الانتقال تبين أنها أقل خطورة مما وجهه فيفا إلى تشيلسي.   وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن تشيلسي ينوي إبرام صفقة ضخمة في الميركاتو المقبل، إذ أشارت صحيفة
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