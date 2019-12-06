رسميا.. رفع الحظر عن تشيلسي في سوق الانتقالات

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

تشيلسي

قررت محكمة التحكيم الرياضي "تاس"، اليوم الجمعة، تخفيض عقوبة نادي تشيلسي الإنجليزي والسماح له بإجراء تعاقدات، بدءًا من سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020. وخفضت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة تشيلسي بسبب مخالفته قواعد انتقالات اللاعبين القصر، من فترتين في سوق الانتقالات إلى فترة واحدة، كما خفضت الغرامة المالية التي يتوجب على النادي اللندني دفعها من 607 آلاف دولار إلى نصف هذا المبلغ. وقالت محكمة التحكيم الرياضي في بيان، إن تشيلسي كان متهما بخرق قوانين تتعلق بالتعاقدات الدولية وتسجيل لاعبين قصر، لكن لعدد أقل من اللاعبين.

وواصلت محكمة التحكيم الرياضي: "تبين أنه متهم بثلث من هذه القوانين من قبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)"، وأضاف أن المخالفات بشأن قوانين الانتقال تبين أنها أقل خطورة مما وجهه فيفا إلى تشيلسي. وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن تشيلسي ينوي إبرام صفقة ضخمة في الميركاتو المقبل، إذ أشارت صحيفة

وواصلت محكمة التحكيم الرياضي: "تبين أنه متهم بثلث من هذه القوانين من قبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)"، وأضاف أن المخالفات بشأن قوانين الانتقال تبين أنها أقل خطورة مما وجهه فيفا إلى تشيلسي.



وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن تشيلسي ينوي إبرام صفقة ضخمة في الميركاتو المقبل، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن فرانك لامبارد، مدرب البلوز، يطلب تعزيزات من الإدارة، في مقدمتها ضم جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند، الذي يعاني حاليا من توتر في العلاقة مع ناديه.



وسبق أن أكدت تقارير صحفية أن دورتموند مستعد لبيع سانشو في الميركاتو الشتوي المقبل، بشرط وصول عرض مناسب، علمًا بأن أكبر صفقة في تاريخ تشيلسي هي ضم الحارس كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو مقابل 72 مليون إسترليني، وهو الرقم المرشح للكسر في حالة الحصول على خدمات سانشو.

